아시아나 마일리지 10년간 유지

오는 12월 아시아나항공과 대한항공이 합병돼도 아시아나를 이용하며 쌓은 마일리지는 향후 10년간 사용할 수 있다. 대한항공 마일리지로 전환 시 탑승 마일리지는 1대 1, 제휴 마일리지는 1대 0.82 비율이 적용된다.

신용카드 제휴로 쌓은 아시아나 100마일은 대한항공 82마일로 쳐준다는 의미다. 이른바 ‘보너스 좌석’인 좌석 승급 서비스와 마일리지 항공권은 양사 합병 이후 인기노선을 중심으로 공급을 확대할 예정이다.

서울 김포공항 국내선 활주로의 모습. 연합뉴스

공정거래위원회는 이러한 내용을 담아 대한항공이 제출한 아시아나와의 마일리지 통합방안을 최종 승인했다고 15일 밝혔다. 대한항공과 아시아나 합병일은 오는 12월17일로 예정돼 있다.

통합방안에 따르면, 양사 합병으로 아시아나 법인이 소멸하더라도 마일리지는 합병일로부터 10년간 별도로 관리된다. 기존 아시아나 고객은 마일리지 공제기준과 소멸시효를 그대로 보장받으면서 대한항공 전 노선에서 서비스를 이용할 수 있다.

대한항공 마일리지로 전환한다면 항공편 구매·탑승으로 쌓은 탑승 마일리지는 1대 1, 신용카드 사용 등으로 적립한 제휴 마일리지는 1대 0.82 비율이 적용된다. 전액이 아닌 일부 마일리지만 전환할 수는 없다. 10년이 지나면 잔여 마일리지는 자동 전환된다. 5개 구간인 아시아나 우수회원등급은 대한항공(4개 구간)에서 상응하는 등급으로 전환된다. 마일리지를 전환하면 합산 마일리지를 기준으로 등급을 재심사할 예정이다.

마일리지를 가장 많이 사용하는 분야인 보너스좌석은 공급을 확대한다. 장거리·인기노선(미주·유럽·대양주)은 최근 10년간 탑승실적이 가장 많았던 2023년보다 많은 수준을 향후 10년간 유지할 계획이다.

공정위 관계자는 “마일리지 가치의 손실 없이 양사의 확대된 노선에서 마일리지를 사용할 수 있도록 했다”고 밝혔다.

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