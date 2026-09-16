[경제 단신] 오비맥주 ‘음주운전 안 하기 약속’ 캠페인 외

오비맥주 ‘음주운전 안 하기 약속’ 캠페인

오비맥주가 한국도로교통공단, 음주측정기 제조업체 센텍코리아와 함께 숙취운전 예방을 위한 음주운전 근절 캠페인 ‘음주운전 안 하기로 약속함’을 실시한다고 15일 밝혔다. ‘약속함’(사진)은 음주측정기를 활용해 만든 자동차 키 보관함이다. 음주 후 자동차 키를 보관함에 넣으면 다음 날 아침 음주 측정을 거쳐 알코올이 감지되지 않을 때만 보관함이 열리도록 설계됐다.

현대차, 중증 장애아동 특수 유모차 지원

현대차는 중증 장애아동의 이동권 보장을 위해 국내 유모차 전문기업 등과 협력해 특수 유모차 지원사업(사진)을 추진한다고 15일 밝혔다. 현대차가 특수 유모차 500대 제작·생산비용 전액을 지원하고, 와이업이 유모차 설계·개발·생산을, 밀알복지재단이 수혜자 모집과 선정, 사업 운영을 맡는다. 특수 유모차는 중증 장애아동의 신체조건과 의료적 필요를 고려해 제작됐다.

삼성SDS, 국내 첫 앤트로픽 파트너 돼

삼성SDS가 국내 기업 최초로 앤트로픽의 ‘클로드 파트너 네트워크(CPN)’ 셀렉트 티어 자격을 얻었다고 15일 밝혔다. 셀렉트 티어는 앤트로픽이 공인한 기술 인력을 갖추고, 실제 운영 환경에서 공동 고객을 대상으로 구축·적용 경험을 입증한 파트너에게 부여된다. 지난 7월 앤트로픽과 전략적 파트너십을 체결한 뒤 이어진 협력 성과다. 삼성SDS는 클로드 공급과 서비스 구축·운영, 기술 지원까지 아우르는 원스톱 공급 체계를 갖추고 있다. 삼성SDS는 산업 현장에서 축적한 디지털 혁신 경험을 앤트로픽 기술력과 결합해 클로드 기반 AI 서비스와 에이전트 구축을 확대할 계획이다.

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