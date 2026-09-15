‘시아파 벨트’ 공세에… 사우디 석유길 막히고 최악 안보 위기

세계 최대 산유국이자 이슬람 수니파의 맹주인 사우디아라비아가 이란을 중심으로 하는 ‘시아파 벨트’ 공세에 최악의 안보 위기에 처했다. 미국도 홍해 문제에 대해서는 소극적인 태도에 그치면서, 마땅한 대응책이 없는 사우디의 고민이 깊어지고 있다.

미국 위성업체 밴터(Vantor)가 제공한 위성 사진에 13일(현지 시간) 사우디아라비아 동서 송유관이 드론 공격으로 파손돼 있는 모습. AP연합뉴스

14일(현지시간) 로이터통신 등 외신에 따르면 지난 2월28일 미국과 이스라엘의 공격으로 시작된 이란 전쟁의 여파로 세계 최대 원유 수출국인 사우디는 양대 석유 수송로인 호르무즈해협과 홍해 입구 바브엘만데브해협의 통제력을 사실상 잃어버린 상황이다.

사우디는 이란의 호르무즈해협 봉쇄로 기존의 석유 수송로를 호르무즈해협에서 홍해로 우회하는 방법을 선택했다. 하지만 이란의 지원을 받는 예멘의 후티 반군이 지난 7월 사우디 선박에 대한 봉쇄를 선언하며 공세를 재개한 뒤, 이달 초 바브엘만데브해협 인근 항구도시 모카와 인근 섬까지 장악했다. 전날에는 바브엘만데브해협에서 북쪽으로 약 160㎞ 떨어진 해상에 있는 하니시 제도를 완전히 통제하게 됐다.



후티 반군은 이란을 주축으로 하는 반이스라엘·반미 네트워크인 ‘저항의 축’ 일원으로 시아파의 분파인 자이디파를 기반으로 결성됐다. 이란 정부는 인정하지 않지만, 이번 전쟁에서 후티가 이란의 지원을 받는 것은 공공연한 사실이다.



사우디는 지난 11일 이라크 내 시아파 세력인 친이란 민병대의 소행으로 추정되는 드론 공격으로 ‘동서 송유관’ 주요 가압장이 파손돼 향후 3∼5주간 가동이 전면 또는 부분 중단될 위기다. 동서 송유관은 호르무즈해협에서 홍해로 하루 최대 700만배럴을 수송할 수 있는 핵심 시설이다.



사우디 입장에선 이란과 후티에 바닷길이 막히고, 우회 송유관마저 가동이 멈추면서 석유 수출로가 사실상 모두 차단됐다. 실제 글로벌 무역 분석업체 케이플러에 따르면 후티의 공격 여파로 지난 6월 하루 340만배럴이던 사우디의 아시아행 원유 수출량은 8월 12만8000배럴로 급감했다.

아라비아해의 美 핵추진 항모 지난 11일(현지시간) 아라비아해에 정박 중인 미 해군 핵추진 항공모함인 조지 워싱턴함의 갑판에서 정비사들이 전투기를 정비하고 있다. 이란 전쟁이 장기화되며 당초 중동에 주둔하던 핵항모 에이브러햄 링컨함 병사들의 정신 건강 문제 등이 제기되자 미국 정부는 링컨함을 복귀시키고, 일본 인근에서 활동하던 워싱턴함을 중동으로 이동시켰다. 아라비아해=로이터연합뉴스

블룸버그는 사우디가 다시 호르무즈해협을 통한 원유 수출을 늘리는 방안을 추진하고 있다고 보도했지만, 녹록지 않은 게 사실이다. 당장 이란혁명수비대(IRGC) 해군은 이날 호르무즈해협 남쪽 제한 구역을 통과하던 파나마 선적 유조선 ‘엘 가이아’호가 기뢰에 부딪혀 폭발했다고 주장했다. 이에 미 중부사령부(CENTCOM)는 엘 가이아호가 기뢰가 아닌 이란의 드론 공격으로 파괴됐다고 반박하는 등 호르무즈해협에서의 군사적 갈등이 이어지고 있다.



사우디가 군사적 대응 수위를 높이기도 어렵다. 동서 송유관같이 ‘잃을 게 많은’ 사우디에 후티의 거센 보복은 더 큰 리스크로 이어지기 때문이다. 과거와 달리 후티는 드론 등 저렴한 비용으로 원거리를 타격할 수 있는 고도화된 무기 체계를 갖췄다. 일단 사우디 지원을 받아 예멘 정부군이 예멘 전역에서 후티와 맞서고 있지만, 별다른 성과는 얻지 못하고 있다.



외교적 카드도 쉽지 않은 상황이다. 후티 반군이 요구하는 ‘사우디 주도의 봉쇄 해제’를 수용할 경우 수니파 맹주인 사우디로서는 자존심이 걸린 문제다. 장기적으로 ‘시아파 벨트’의 세력만 키워주는 셈이 되기 때문이다.



이번 사태의 시작이자 동맹인 미국 태도가 미온적이라는 것도 큰 문제다. 트럼프 행정부는 중간선거를 앞두고 표심을 의식해 중동 전선을 확대하는 것을 극도로 꺼리고 있다. 아나돌루통신 등에 따르면 J D 밴스 부통령은 이날 취재진에 “우리는 아랍에미리트(UAE), 사우디, 그리고 역내 다른 국가들과 지속적으로 연락을 취하고 있다”고 말했다. 이어 “우리는 후티 측과도 직접 대화를 진행해왔기 때문에 실제 상황을 잘 파악하고 있다”며 “상황이 매우 유동적이고 역동적이지만, 계속 주시하면서 미국의 국익이 제대로 반영되도록 할 것”이라고 미국의 원론적 입장만 재확인했다.

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