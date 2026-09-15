대구시, ‘AI 전환 에너지기술공유대학' 기후부 공모 선정

대구시는 기후에너지환경부가 공모한 '2026년도 에너지인력양성사업(에너지기술공유대학)' 신규 과제에 '인공지능 전환 에너지기술공유대학'이 선정됐다고 15일 밝혔다.

에너지기술공유대학은 탄소중립 시대를 이끌어갈 에너지 분야 석∙박사급 고급 전문인력을 키우는 국가 인력양성 사업이다. 지역대학과 기업, 혁신기관이 컨소시엄을 구성해 교육과정을 공동으로 개발∙운영한다. 대학간 기술과 인프라를 공유해 양성한 인력을 지역산업 현장으로 연계하는 것이 핵심이다.

인공지능 전환 에너지기술공유대학(AX-ETU) 플랫폼 개념도. 대구시 제공

이번 선정으로 시는 이달부터 2031년 12월까지 모두 140억원(국비 110억원, 시비 30억원) 규모의 사업을 추진한다. 주관기관은 경북대가 맡고 계명대와 대국경북과학기술원, 대구테크노파크가 참여기관으로 함께 한다. 엘앤에프, 아바코, 카펙발레오 등 지역 에너지∙소재부품 기업 16개 사도 협력기업으로 참여한다. 이에 더해 시는 향후 한국가스공사 등 공공기관까지 협력 대상을 확대해 민∙관이 함께하는 인재 양성 체계로 발전시켜 나갈 계획이다.

시는 사업 기간 석∙박사급 수혜인원 305명, 석∙박사 학위 배출 125명, 인증 인재 130명, 지역 협력기업 취업 52명 등의 성과를 내는 것을 목표로 한다. 에너지 기술 공유 플랫폼 구축∙운영, 대학 간 학점교류와 온라인 공유 강의 등 교육과정개발, 산학협력 프로젝트 등 세축으로 사업을 추진한다. 또 채용컨설팅과 잡페어 등을 통해 지역 청년 인재의 역외 유출을 막고 지역 정주를 유도할 계획이다.

추경호 대구시장은“이번 선정은 대구가 에너지 다소비 구조를 AI 기반 지능형 에너지 산업으로 전환할 발판을 마련한 것”이라며 “대학과 기업, 지원기관이 함께 지역에 필요한 인재를 길러내고, 그 인재가 지역 기업에 취업해 정착하는 선순환 구조를 만들어 내겠다”고 말했다.

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