“내 출근길은 안녕할까요?”… 서울 버스노조, 16일 파업 예고 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

통상임금 적용과 임금 인상을 놓고 대립 중인 서울 시내버스 노사가 노조의 파업 예고일을 하루 앞둔 15일 협상 테이블에 마주 앉는다. 노조는 협상 시한을 이날로 못 박고 결렬되면 다음 날 첫차부터 파업하겠다고 예고했다. 사진은 15일 서울역 버스 환승센터 모습.

통상임금 판결에 따른 임금 적용과 인상을 두고 서울 시내버스 노사가 대립을 이어가는 가운데 서울시 버스노동조합(버스노조)이 15일 2차 조정은 오후 9시까지 진행하겠다고 밝혔다. 이때까지 건설적인 대안이 논의되지 않으면 다음날 오전 4시 첫차부터 파업에 돌입한다.

통상임금 판결에 따른 임금 적용과 인상을 두고 노사는 맞서 왔다. 노조는 통상임금 산정 기준 시간을 “법원 판결에 따라 176시간으로 해야 한다”는 입장이다. 임금인상률 7.85%는 “고수하는 것이 아니”라며 0∼7.85% 사이에서 협의할 수 있다고 했다. 유 부처장은 “0.1%도 낮출 수 없어 파업한다는 것이 아니”라고 강조했다.

노조 요구대로면 ‘버스기사 연봉이 8500만원이 된다’는 사측 주장에는 “연장근로를 모두 하는 경우를 가정한 이론상의 수치”라고 반박했다. 그는 “1차 조정회의 이후 사용자 측이나 서울시에서 별다른 제안이 없었다”고도 했다.

통상임금 적용과 임금 인상을 놓고 대립 중인 서울 시내버스 노사가 노조의 파업 예고일을 하루 앞둔 15일 협상 테이블에 마주 앉는다. 노조는 협상 시한을 이날로 못 박고 결렬되면 다음 날 첫차부터 파업하겠다고 예고했다. 사진은 15일 서울역 버스환승센터에 붙은 비상수송대책 안내문 모습.

통상임금 적용과 임금 인상을 놓고 대립 중인 서울 시내버스 노사가 노조의 파업 예고일을 하루 앞둔 15일 협상 테이블에 마주 앉는다. 노조는 협상 시한을 이날로 못 박고 결렬되면 다음날 첫차부터 파업하겠다고 예고했다. 사진은 15일 서울역 버스환승센터 모습.

서울시의 판단은 다르다. 여장권 서울시 교통실장은 같은 시간 시청 브리핑에서 “지난 4월 대법원 판결에는 176시간으로 적용하라는 말이 없다”고 했다. 오세훈 서울시장은 이날 오전 긴급 대책회의를 열고 노사 양측에 “마지막까지 책임 있는 자세로 협상에 임해달라”고 촉구했다.

이날 협상이 결렬되면 노조는 지부 위원장 회의를 거쳐 16일 오전 4시 첫차부터 운행을 멈춘다. 서울시는 올해 1월 대비 두 배 수준인 무료 셔틀 1500여대를 투입하는 비상수송대책을 마련해 뒀다. 서울의 첫차가 제시간에 나갈지는 오후 9시 전에 갈린다.

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