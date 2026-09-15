‘김승원 의혹’ 브로커 양씨 법원 출석…‘후보와 어떤 관계’ 질문에 묵묵부답

김승원 법무부 장관 후보자에게 제넨셀의 코로나19 치료제 임상시험계획 승인을 청탁한 의혹을 받는 ‘브로커’ 양모씨가 15일 재판에 출석했다.

양씨는 이날 자신의 재판에 출석하기 위해 오후 4시쯤 변호사를 대동하고 흰 마스크를 착용한 채 서울 마포구 서울서부지법에 모습을 드러냈다. 양씨는 ‘김 후보자에게 부정 청탁한 혐의를 인정하나’ ‘후보자와 어떤 관계인가. 왜 오빠라고 불렀나’ 등의 질문에 답하지 않은 채 법원 청사로 들어갔다.

김승원 법무부 장관 후보자에게 '신약 청탁'을 했다는 의혹을 받는 브로커 양 모 씨가 15일 서울 마포구 서울서부지방법원에서 열린 뇌물공여 혐의 공판기일에 출석하고 있다. 연합뉴스

이어 오후 4시15분쯤 법원 앞에 도착한 제넨셀 창업자 강모씨도 ‘(김 후보자에게) 왜 500만원을 보내려 했나’ ‘김 후보는 만난 적도 없다는 입장에 대한 변화가 없나’ 등의 질문에 답하지 않고 청사로 입장했다.

서울서부지법 형사10단독 성준규 판사는 이날 오후 4시30분 뇌물공여약속 등 혐의를 받는 양씨와 강씨에 대한 공판기일을 연다. 재판이 막바지에 접어들어 이날 검찰 구형과 피고인 측 최후변론·최후진술의 절차가 이뤄지는 결심공판이 진행될 가능성이 높을 것으로 관측된다.

양씨와 강씨는 제넨셀이 개발하던 코로나19 치료제의 임상시험계획 승인을 받는 과정에서 당시 국회의원이던 김 후보자를 통해 식품의약품안전처(식약처)에 신속한 처리를 요청하고, 이후 김 후보자에게 정치후원금 500만원을 제공하기로 한 혐의 등을 받는다.

공소장에 따르면 강씨는 2021년 9월 양씨에게 정치권 인사를 통해 제넨셀의 코로나19 치료제 임상시험계획 승인이 이뤄질 수 있도록 도와달라는 취지로 요청했다. 양씨는 당시 국회의원이던 김 후보자 측에 이를 전달했고, 김 후보자는 같은 해 10월 김강립 당시 식약처장에게 전화와 메시지를 통해 제넨셀의 임상시험계획을 신속하게 처리해달라는 취지로 요청한 것으로 조사됐다.

검찰은 임상시험계획이 승인된 뒤 양씨가 김 후보자에게 정치후원금 500만원을 제공하자는 취지로 강씨에게 제안한 것으로 보고 있다. 강씨는 김 후보자의 후원계좌로 500만원을 보내려 했지만 당시 모금 한도가 이미 차 있어 실제 후원금은 전달되지 않은 것으로 조사됐다.

김승원 법무부 장관 후보자가 15일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

양씨는 이와 별개로 강씨의 부탁을 받아 임상시험계획 승인 등을 알선하고 그 대가로 금품을 받은 혐의도 있다. 검찰은 양씨가 강씨로부터 이자나 변제기한을 정하지 않은 채 자신이 운영하던 회사인 구스타 운영자금 명목으로 1억여원을 빌리고, 구스타 지분 6억원 상당을 CB(전환사채) 매매거래 형식으로 취득하는 등 이익을 받은 것으로 보고 있다.

해당 사건을 수사한 검찰은 양씨와 강씨를 재판에 넘겼지만 김 후보자에 대해서는 청탁 내용이 위법하다고 단정하기 어렵고 실제 후원금이 전달되지 않은 점 등을 고려해 2024년 12월 기소유예 처분했다.

양씨는 재판을 하루 앞둔 14일 법원에 신변보호요청서를 제출하는 등 외부 노출을 꺼렸다. 앞선 8일에는 재판을 연기해달라는 기일변경신청서를 냈으나 법원이 받아들이지 않았다.

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