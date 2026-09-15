‘보일러 없는 아파트’ 제주서 첫선… 냉난방·급탕 전기화 ‘히트펌프’ 실증

공동주택에서 보일러 없이 냉방과 난방, 급탕을 모두 전기로 해결하는 실증이 제주에서 전국 처음으로 시작된다.

제주도는 15일 제주국제컨벤션센터에서 제주개발공사, 한국생산기술연구원, LG전자와 ‘공동주택 냉난방 전기화 및 전력열전환(P2H) 실증사업’ 업무협약을 체결했다.

15일 제주국제컨벤션센터에서 열린 ‘공동주택 냉난방 전기화 및 전력열전환(P2H) 실증사업’ 업무협약. 제주도 제공

제주도는 올해 단독주택 히트펌프 사업에서 정부 예산 물량의 95%를 배정받았다. 이번 협약은 그 성과를 아파트 등 공동주택으로 넓히면서 전력계통의 유연성을 확보하기 위해 마련됐다.

실증 대상은 서귀포시 효돈동에 있는 지하 1층, 지상 7층 규모의 12가구 공동주택 신효아파트다.

신효아파트는 개발공사의 공공임대주택 새단장 사업으로 태양광 발전설비(세대별 2㎾, 공용부 5㎾)와 고효율 전기 인덕션, 스마트 에너지관리체계 도입이 계획돼 있다.

여기에 이번 실증사업이 더해지면서 세대별 냉난방과 중앙 급탕이 모두 전기 기반 히트펌프로 전환된다. 공동주택에서 냉난방과 급탕을 전면 전기화하는 것은 전국 첫 사례다.

공용부에 들어서는 중앙 급탕 방식 전력열전환 체계는 히트펌프와 고밀도 축열 장치를 연계해 재생에너지 잉여전력을 열로 바꿔 저장한다. 저장한 열은 전력계통의 유연성 자원으로 쓰인다.

공동주택 전기화의 걸림돌로 지적돼온 급탕 설비 공간 문제는 중앙 급탕 방식으로 해결하고, 냉방과 바닥난방은 히트펌프 하나로 통합한다.

히트펌프. 제주도 제공

위성곤 지사는 “단독주택에 이어 공동주택으로 혁신을 확대하는 전환점에 서 있으며, 이번 실증이 그 출발점”이라며 “개발공사는 신효아파트 실증을 시작으로 히트펌프 보급을 본격적으로 확대하고, 한국생산기술연구원과 LG전자는 핵심 기술을 구현해 공동주택 전기화를 이끌 것”이라고 말했다.

이어 “제주도 역시 실증을 위한 재정·제도 지원을 이어가겠다”며 “이번 협약이 분산에너지 특화지역 제주의 이정표가 되고 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화로 이어지도록 해 기후경제수도 제주를 만들어가겠다”고 강조했다.

김대현 제주개발공사 주거복지사업본부장은 “이번 사업은 개발공사가 임대주택을 시작한 지 20년이 되는 해에 20년 전 매입한 주택이 새 옷을 입는다는 점에서 의미가 남다르다”며 “에너지 비용을 줄여 주거복지를 넘어 에너지 복지까지 도민이 누릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

김택수 한국생산기술연구원장 직무대행은 “연구원은 10여 년 전 제주본부를 설립해 에너지와 1차 생산물 고부가가치화 분야에서 기업을 지원해왔다”며 “전력열전환은 연구원의 전문 분야인 만큼 본원 연구진과 연계해 사업이 성과를 낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

오세기 LG전자 부사장은 “이번 협약은 하나의 실증사업을 시작하는 자리를 넘어 건물 부문 탄소중립과 에너지 전환의 새로운 출발점”이라며 “공동주택이 공간 제약과 기존 설비 체계 탓에 전기화가 쉽지 않았던 만큼, 이번 실증으로 한국형 공동주택 전기화 모델의 기틀을 세우겠다”고 강조했다.

또한 “제주는 풍부한 재생에너지 자원과 앞선 분산에너지 정책을 갖춘 에너지 전환 실증 무대”라며 “제주가 공동주택 전기화를 이끄는 대표 도시가 되도록 협력하고 주거를 넘어 상업시설과 산업 부문까지 전기화를 넓혀가겠다”고 덧붙였다.

협약에 따라 제주도는 제도 개선과 정책 연계를 지원하고, 개발공사는 실증 건물의 새단장과 운영을 맡는다.

한국생산기술연구원은 중앙 급탕 전력열전환 체계의 설계와 구축, 자료 분석을 수행하며 LG전자는 히트펌프 설계와 제품 공급, 기술 지원과 성능 평가를 담당한다.

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