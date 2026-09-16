오늘 중식은 짜장면? : 문해력 키우는 《한자어 탐정단》 - 005

□ 수사 단어 ·중식(中食)[점심 중식] : 낮에 먹는 밥. 하루의 가운데(中)에 먹는 음식(食)이라는 뜻으로, ‘점심(點心)’을 이르는 말. ·조식(朝食) : 아침에 먹는 밥. (아침 조, 밥 식) ·석식(夕食) : 저녁에 먹는 밥. (저녁 석, 밥 식) ·중식(中食)[중국 중식] : 중국(中國) 스타일의 음식(食). ‘중화요리(中華料理)’의 줄임말. ·한식(韓食) : 우리나라 고유의 음식. (한국 한, 밥 식) ·일식(日食) : 일본 스타일의 음식. (일본 일, 밥 식)

□ 수사 보고서

탐정 여러분, 단어의 태생을 추리해 보면 숨겨진 진짜 정체가 탄로 납니다.

첫 번째는 우리가 매일 낮 12시쯤에 먹는 "점심밥"을 뜻하는 중식(中食)입니다. 여기서 ‘중(中)’은 하루의 ‘한가운데(낮)’를 뜻해요. 아침밥을 뜻하는 조식(朝食), 저녁밥을 뜻하는 석식(夕食)과 짝을 이루는 시간의 개념이죠! “오늘 학교 중식 메뉴가 뭐야?”라고 할 때의 중식은 바로 이 ‘점심밥’을 말하는 것이랍니다.

두 번째 짜장면, 짬뽕, 탕수육 같은 "중국 요리"를 뜻하는 중식(中食)입니다. 여기서 ‘중(中)’은 한가운데가 아니라 ‘중국(中國)’이라는 나라 이름을 뜻해요! 우리나라 음식인 한식(韓食), 일본 음식인 일식(日食), 서양 음식인 양식(洋食)과 짝을 이루는 국가의 개념이죠!

□ 수사 확인

1. 다음 뉴스 제목 중 '중식'의 의미가 나머지와 다른 하나를 골라보세요.

① 이번 주말, 가족들과 새로 오픈한 고급 중식당 방문해

② 교육청, 방학 중 맞벌이 가정을 위한 어린이 중식 제공 확대

③ 고등학교 급식실, 학생들의 의견 반영해 만족스러운 중식 식단 짜기 고심

④ 군부대, 장병들의 든든한 하루를 위해 영양 만점 조식과 중식 준비 완료

2. 학교 게시판에 올라온 '급식 건의함' 글입니다. 빈칸에 알맞은 단어를 <보기>에서 찾아 순서대로 써넣으세요.

<보기> : 조식, 중식(점심), 중식(중국 음식), 한식, 일식

“영양사 선생님! 매일 저희의 하루 가운데를 책임져 주시는 맛있는 ( ① )을 만들어 주셔서 감사합니다. 아침에 먹는 ( ② )을 거르고 등교할 때가 많은데, 학교 점심시간 덕분에 늘 힘이 납니다. 다름이 아니라 다음 주 급식 메뉴에는 저희가 좋아하는 짜장면이나 마파두부 같은 ( ③ ) 메뉴가 자주 나왔으면 좋겠습니다. 매일 비빔밥이나 불고기 같은 건강한 ( ④ ) 위주로 먹는 것도 좋지만, 가끔은 색다른 중화요리가 나오면 급식 시간이 더 행복할 것 같습니다!”

□ 수사 단서

한자 모양(中食)이 완벽하게 똑같다 보니, 가운데 중(中) 자가 하나는 '하루의 한가운데(낮)', 다른 하나는 '중국(나라 이름)‘이라는 전혀 다른 의미로 변신한다는 점을 기억해요.

유도 질문: "저녁 7시에 찾아간 '중식 전문점'에서 파는 음식은 낮에 먹는 점심밥일까, 아니면 짜장면 같은 중국 요리일까?“

[정답]

1번: ①

2번: ① 중식(점심) ② 조식 ③ 중식(중국 음식) ④ 한식

「한자어 탐정단」 시리즈 제공 : 세계일보·캐리에듀 문해력 연구소

매주 월, 수 연재

※본문의 「한자어 탐정단」은 캐리에듀 러닝센터에서 다운로드 가능합니다. (PDF)

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