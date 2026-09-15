포항시 '몽골·베트남 해외 마케팅 강화', 관광객 유치 적극 나서

경북 포항시가 몽골 인플루언서와 베트남 여행 업계 관계자를 잇따라 초청, 포항의 주요 관광지와 관광 콘텐츠를 소개하며 해외 관광객 유치에 속도를 내고 있다고 15일 밝혔다.

시는 11~13일 사흘간 몽골 인플루언서 8명을 초청해 주요 관광지를 둘러봤다.

몽골 인플루언서가 포항을 방문해 팸 투어에 참여하며 배용수 포항시 부시장과 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

몽골 인플루언서는 포항의 대표 관광지와 해양 관광, 미식·문화 콘텐츠 등을 직접 체험하고, 인스타그램과 유튜브 등 사회관계망(SNS)을 통해 포항의 관광 매력을 현지에 소개했다.

앞서 지난 3~4일 이틀간 베트남 호찌민·하노이 여행 업계 관계자 35명이 참여한 가운데 팸 투어를 진행했다.

팸 투어는 해외 관광객 유치를 위한 적극적인 마케팅으로 해외 단체 관광객과 개별 여행 수요에 맞춰 포항 지역 관광 자원을 직접 체험하기 위해 마련한 것이다.

베트남 여행 업계 관계자는 구룡포 일본인 가옥 거리 등 K-드라마 촬영지, 호미곶 해맞이 광장, 스페이스워크, 내연산 치유의 숲, 죽도 시장 등을 둘러보며 포항의 관광 자원을 체험했다.

특히 포항의 의료 인프라와 의료 관광 콘텐츠를 소개하는 설명회도 마련해 당초 관광 자원과 의료 관광을 연계한 관광 상품 개발 가능성을 함께 살폈다.

시는 베트남 여행 업계와 네트워크를 강화해 지역 관광 상품 개발을, 몽골은 인플루언서 영향력을 활용한 온라인 콘텐츠 확산으로 해외 관광객 유치에 적극 나설 계획이다.

이성수 시 관광산업과장은 "APEC 정상회의 성공 개최로 아시아권 관광객이 한국과 포항에 대한 관심이 증가하고 있다"며 "팸 투어로 해외 여행 업계와 협력을 강화하고, 맞춤형 관광 상품 개발과 홍보 강화로 해외 관광객이 포항 방문으로 이어질 수 있도록 힘쓰겠다"고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지