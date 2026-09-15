김보성 '13대 1 싸움' 진짜?…동창 "쫓아가 보니 상황 끝"

배우 김보성이 과거 여러 차례 언급한 이른바 '13대 1 싸움'에 대해 당시 현장에 있었던 동창이 사실이라고 증언했다.
지난 14일 유튜브 채널 '허석 김보성'에는 '김보성의 의리테스트 "내가 부르면 진짜 와줄까?" 지인들에게 갑자기 연락해봤습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.
영상에는 김보성의 중·고등학교 시절 친구가 등장했다.
대화 중 김보성의 '13대 1 싸움' 이야기가 나오자 친구는 "제가 쫓아가다가 이미 끝난 상황"이라고 말했다.
이어 "저랑 또 우리 친구 한 명 더 있었는데 같이 올라가는데 이미 상황이 끝나 버리니까"라고 당시를 떠올렸다.
김보성이 자신의 이야기가 거짓말이 아니냐고 묻자 친구는 "맞아요. 그건 맞아"라고 답했다.
이에 김보성은 "13대1 싸움을 증언을 해 준 친구가 여기 있어"라며 "이거 편집하면 안 돼. 사람들이 그걸 의심을 많이 해"라고 말했다.
김보성은 과거 학창 시절 친구를 돕기 위해 여러 명과 싸웠다는 일화를 방송 등을 통해 여러 차례 공개한 바 있다.
<뉴시스>
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지