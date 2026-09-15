김보성 '13대 1 싸움' 진짜?…동창 "쫓아가 보니 상황 끝"

배우 김보성이 과거 여러 차례 언급한 이른바 '13대 1 싸움'에 대해 당시 현장에 있었던 동창이 사실이라고 증언했다.

지난 14일 유튜브 채널 '허석 김보성'에는 '김보성의 의리테스트 "내가 부르면 진짜 와줄까?" 지인들에게 갑자기 연락해봤습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

김보성. 유튜브 캡처

영상에는 김보성의 중·고등학교 시절 친구가 등장했다.

대화 중 김보성의 '13대 1 싸움' 이야기가 나오자 친구는 "제가 쫓아가다가 이미 끝난 상황"이라고 말했다.

이어 "저랑 또 우리 친구 한 명 더 있었는데 같이 올라가는데 이미 상황이 끝나 버리니까"라고 당시를 떠올렸다.

김보성이 자신의 이야기가 거짓말이 아니냐고 묻자 친구는 "맞아요. 그건 맞아"라고 답했다.

이에 김보성은 "13대1 싸움을 증언을 해 준 친구가 여기 있어"라며 "이거 편집하면 안 돼. 사람들이 그걸 의심을 많이 해"라고 말했다.

김보성은 과거 학창 시절 친구를 돕기 위해 여러 명과 싸웠다는 일화를 방송 등을 통해 여러 차례 공개한 바 있다.

<뉴시스>

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