육필문학관 제주, 노희정 시인 초청 19일 ‘낭독 북토크’

육필문학관 제주가 19일 강화육필문학관 관장인 노희정 시인을 초청해 특별한 낭독 북토크를 연다.

북토크는 노희정 시인의 시 세계를 낭독으로 깊이 있게 감상하고 문학과 육필이 지닌 고유한 가치에 대해 관객과 가까이서 소통하기 위해 마련됐다.

노 시인이 2004년 5월 사재를 털어 인천 강화에 개관한 강화육필문학관은 김춘수, 피천득, 조정래 등 한국을 대표하는 유명 문인들의 귀중한 육필 원고 300여 점을 소장하고 있는 사립문학관이다.

바다와 갯벌 등 강화도의 아름다운 자연경관을 배경으로 자리 잡은 이 공간은 단순한 전시를 넘어 시 낭송, 백일장 등 활발한 문학적 소통의 장 역할을 해왔다.

북토크에서는 오랫동안 문학관을 지켜온 노 관장의 생생한 경험담과 문학에 대한 애정도 함께 들어볼 수 있을 것으로 기대된다.

행사 참가비는 무료이며, 문학을 사랑하는 누구나 참여할 수 있다. 관객과의 밀도 있는 소통과 쾌적한 행사 진행을 위해 참가 인원은 선착순 20명으로 제한된다.

참가 신청은 온라인 접수 링크를 통해 선착순으로 진행된다. 자세한 사항은 육필문학관 제주로 문의하면 된다.

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