우서윤, 미코 진 호명에 "표정 관리 못했다"

전 프로농구 선수 우지원의 장녀 우서윤이 미스코리아 진(眞)으로 호명된 순간 표정 관리를 하지 못했다고 털어놨다.

우서윤은 14일 유튜브 채널 '베리 티비 오리지널'에 미스코리아 선(善)오수민·미(美)이민솔과 함께 출연해 대회 준비 과정과 수상 이후의 삶에 관한 이야기를 나눴다.

우서윤이 방송에서 자기소개를 하는 모습이다. 배리 티비 오리지널 유튜브 캡처

이날 우서윤은 미스코리아 진으로 호명된 순간을 회상했다.

그는 "호명된 순간에는 제 이름이 불렸다는 게 믿기지 않아서 한동안 멍해 있었다"고 했다.

MC가 "마지막까지 호명 안 되었을 때 솔직히 기대하지 않았냐"고 하자 우서윤은 "정말 안 될 것 같다고 생각했다. 호명된 순간에도 표정 관리를 해야 했는데 너무 망가지게 당황해 버렸다"고 말했다.

이어 "우지원 딸이라는 수식어가 부담됐냐고 하자 우서윤은 "사실 24년 동안 수식어가 붙어왔고 제 삶의 한 부분이라고 생각한다"고 했다.

또 "아빠 덕에 좋은 영향을 받기도 해서 부정할 순 없다. 그래도 저만의 이야기와 길이 있기에 앞으로는 우서윤 자체로 기억되고 싶다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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