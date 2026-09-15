코레일 자회사 3곳, 21일부터 사흘간 총파업 예고…"통합 반대"

코레일(한국철도공사) 자회사들이 기존 5개사에 나뉘어 있던 업무를 고객서비스, 유통·물류, 유지관리 등 3개 전문회사 체제로 통합·개편하려는 정부 안에 반발하며 이를 강행할 경우 이달 21일부터 사흘간 총파업에 나서겠다고 밝혔다.



코레일 자회사 중 코레일관광개발, 코레일네트웍스, 철도고객센터 등 3곳은 15일 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 기자회견을 열고 자회사끼리 수평적으로 통합할 것이 아니라 원청에 통합돼야 한다고 주장했다.

전국철도노동조합과 한국철도공사(코레일) 자회사 노조 조합원들이 15일 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 철도자회사 공동투쟁 총파업 돌입 기자회견을 하고 있다. 전국철도노동조합 제공.

이들은 기자회견문에서 "유지관리, 여객 서비스, 유통·물류 등 각기 다른 영역에서 일해온 철도 자회사 통합을 노동자들의 동의 없이 무리하게 강행하고 있다"며 "고용조건, 임금체계, 근무 형태 어느 하나 일치하는 것 없는 '한 지붕 세 가족'의 기형적인 구조"라고 비판했다.



이어 "우리는 철도공사 정규직과 같은 공간에서 같은 시간대에 같은 일을 하고 있지만, 자회사 노동자라는 이유만으로 저임금 등 끊임없는 차별을 받아왔다"며 "진정한 해결책은 철도공사 원청과의 직접 통합"이라고 강조했다.



이들은 또 ▲ 4조2교대로의 교대제 전환 ▲ 근속급 도입 ▲ 직급체계 조정 ▲ 기본급의 120%에 해당하는 명절상여금 지급 등도 요구했다.



국토교통부가 이 4가지 요구를 수용할 경우 파업을 철회할 수도 있다는 게 노조들의 입장이다.



이들은 "철도 자회사 노동자들은 21일부터 23일까지 3일간의 경고파업을 예고하고 있다"며 "정부가 절박한 요구를 외면한다면 더 강력한 총파업을 조직하고 선언할 것"이라고 말했다.



앞서 재정경제부와 국토부는 지난 6월 말 코레일 자회사 5개를 3개 전문회사 체제로 재편하는 내용의 '한국철도공사 자회사 효율성 제고를 위한 통합방안'을 심의·의결했다.



정부는 이번 통합으로 고객 서비스(역무·승무·관광)를 일원화하고 철도 중심의 공공 유통·물류망을 구축하는 한편 시설과 차량 유지관리 전문성을 높인다는 방침이다.

<연합>

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