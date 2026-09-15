한국공항공사, 국내 첫 드론관리기술 중앙아시아 수출

한국공항공사가 국내 최초로 드론과 도심항공교통(UAM) 관리 기술의 중앙아시아 수출에 나섰다.

한국공항공사는 15일 서울 포시즌스호텔에서 카자흐스탄 스마트도시 개발 전담기업인 알라타우미래항공그룹(AAAG)과 ‘카자흐스탄 UTM/UATM 시스템 구축사업’ 참여 의향서(LOI)를 체결했다.

15일 서울 포시즌스호텔에서 열린 한-카자흐스탄 비즈니스 라운드 테이블 행사에서 김원준 한국공항공사 사장(왼쪽)과 세르게이 케가이 카자흐스탄 AAAG 사장이 UTM/UATM 시스템 구축사업 참여 의향서(LOI) 체결 후 기념사진을 촬영하고 있다.

UTM은 다수의 드론이 저고도 공역에서 안전하고 효율적인 비행을 지원하는 교통관리 체계를 말하며 UATM은 도심항공교통(UAM)수단의 안전한 운항을 위한 교통관리 체계를 의미한다.

이날 LOI 서명식은 한-중앙아시아 5개국 정상회담 기간 중 열린 ‘한-카자흐스탄 비즈니스 라운드 테이블’ 행사에서 개최됐으며 양국 정부 관계자와 기업인 등이 참석한 가운데 진행됐다.

최근 카자흐스탄 정부는 미래 모빌리티 도입을 위한 법·제도를 정비하고 스마트시티와 연계한 최첨단 저고도 항공교통관리 인프라 도입에 적극 나서고 있다.

이같은 상황에서 한국공항공사는 그동안 축적한 UTM/UATM 운영 및 실증 경험을 바탕으로 카자흐스탄 정부로부터 기술력을 인정받아 7월 이번 사업의 우선협상대상자로 선정됐다.

한국공항공사는 국내에서 자체 개발한 드론교통관리(UTM) 및 도심항공교통관리(UATM) 시스템을 해외에서 도시 공역에 구축·운영하는 첫 사례를 확보하기 위해 추진 방안을 구체화할 계획이다.

한국공항공사는 카자흐스탄 현지에 맞춘 UTM/UATM 소프트웨어 개발, 기술이전, 운영인력 교육 등을 수행하며 올해 4분기 일부 지역 시범 운영을 시작으로 2028년까지 카자흐스탄 전국으로 확대 추진할 계획이다.

김원준 한국공항공사 사장은 “이번 참여 의향서(LOI) 체결은 공사 UTM/UATM 기술의 우수성이 국제 무대에서 공식적으로 인정받은 결과라며 “향후 예정된 정식계약 체결을 차질 없이 준비해 우리 기술이 중앙아시아 저고도 항공 시장의 표준으로 자리 잡을 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

한편 한국공항공사는 이번 사업을 계기로 중앙아시아를 비롯한 해외 UTM/UATM 시스템 시장 진출을 지속 확대해 나갈 계획이다.

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