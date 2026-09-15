위아공작기계, 50주년 고객 프로모션…전 기종 구매 시 패키지 무상 제공

위아공작기계가 공작기계 사업 50주년을 맞아 전 기종 구매 고객을 대상으로 고객 감사 프로모션을 진행한다.

프로모션 기간 공작기계를 구매한 고객에게는 ‘WIA Essential PKG’가 무상 제공된다. 패키지는 에어건, 3단 콜라이트&부저 등 장비 운용에 활용할 수 있는 품목으로 구성됐다.

하이엔드 기종 구매 고객을 위한 별도 혜택도 마련했다. XF Series, KF/5A Series, XM Series, HMC Series 구매 고객에게는 300만원 상당의 서비스 바우처를 지급한다.

대상 제품 가운데 XF Series는 5축 머시닝센터, KF/5A Series는 범용 5축 머시닝센터이며 XM Series는 복합가공기, HMC Series는 중절삭용 수평형 머시닝센터 제품군이다.

이번 프로모션은 공작기계 사업 50주년과 현대위아에서 분사한 독립법인 출범 1주년, 5축 머시닝센터 XF6300 출시 10주년을 함께 기념해 마련됐다.

위아공작기계 관계자는 “공작기계 사업 50주년을 맞아 그동안 고객들이 보내준 성원에 보답하고자 구매 고객을 위한 혜택을 준비했다”며 “고객의 장비 운영과 유지보수에 도움이 될 수 있는 서비스를 지속적으로 제공하겠다”고 말했다.

프로모션에 대한 자세한 내용은 위아공작기계 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.

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