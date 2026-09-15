송가인, 어린 시절 뛰놀던 고향서 “300평짜리 집 짓고 살고 싶다”

송가인 유튜브 채널 화면 캡

가수 송가인이 고향 진도에서 자신이 꿈꾸는 집의 규모를 공개했다.

송가인은 14일 자신의 유튜브 채널을 통해 부모님과 함께 고향 진도에서 일상을 보내는 모습을 공개했다.

이날 송가인은 아버지와 함께 직접 심은 울금밭을 둘러봤다. 비가 오지 않아 작물이 제대로 자라지 못한 것을 걱정하면서도, 자신이 심은 울금이 훌쩍 자란 모습을 보고는 “진짜 뿌듯하다”며 미소를 지었다.

어린 시절 뛰어놀던 집 주변을 둘러보던 송가인은 넓게 펼쳐진 땅을 바라보다가 집을 짓고 살고 싶다는 바람을 털어놨다.

송가인은 “여기다가 집 짓고 살고 싶다”며 “서울에 이렇게 땅이 있으면 얼마나 좋냐. 진짜 이 땅을 옮겨오고 싶다”고 말했다.

이어 “제가 원하는 평수가 300평”이라고 구체적인 규모를 밝혔다. 넓은 마당을 갖춘 집에서 여유롭게 생활하고 싶은 자신의 바람을 솔직하게 드러낸 것.

고향에서의 어린 시절 추억도 떠올렸다. 송가인은 집에 놓인 큰 대야를 보며 오빠와 학교를 마치고 돌아와 물을 받아놓고 놀았던 기억을 이야기하며 어린 시절을 회상했다.

이후 송가인은 아버지와 함께 김치짜글이를 만들었다. 송가인은 “아빠 돼지 김치찌개가 엄청 맛있다. 먹으면 다 없어져 버린다”며 아버지표 김치찌개에 대한 애정을 드러냈다.

송가인의 아버지는 돼지고기에 비계가 적당히 들어가야 국물에 기름기가 돌면서 고소한 맛이 난다며 자신만의 조리법을 공개했다. 고기를 먼저 익힌 뒤 김치를 넣고 쌀뜨물과 김칫국물, 다진 마늘 등을 더하는 방식이다. 김치를 처음부터 넣으면 너무 물러져 맛이 떨어진다는 요리 팁도 전했다.

완성된 김치짜글이를 맛본 송가인과 촬영진은 “진짜 맛있다”, “국물 자체가 완전 진국”이라며 감탄했다. 맛있는 음식에 식사가 이어지면서 결국 세 번째 리필까지 이어졌다.

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