류혜영 "배우병 걸린 것 인정"

배우 류혜영이 배우병에 대한 생각을 밝혔다.

14일 웹예능 '짠한형'에는 배우 이민호, 김대명, 류혜영이 출연했다.

류혜영. 유튜브 캡처

신동엽이 김대명한테 "배우병 초기?"냐고 묻자, 류혜영은 "저도 사실 그런 시기가 있었다. 그게 만약에 배우병이라면 배우병 걸린 거라고 인정하고 싶다"고 했다.

류혜영은 "드라마가 빵 떠서 인기가 갑자기 생겨서 알아보는 사람이 많아지고 했을 때, 그럴 때 뭘 조심해야 하는지 알려주는 선배님들이 계신다"고 했다.

그러면서 "그땐 머리로는 이해가 되는데 직접 겪어보지 않으면 모르는 감정들이 너무 많더라. 근데 그거를 머리로는 알고 있지만 내가 이걸 잘 받아들이느냐, 무서워하느냐, 즐기느냐는 그 상황이 돼 봐야 알 수 있는 것 같다"고 했다.

김대명은 "뭘 하나 하더라도 혹시 내가 사랑하는 작품이나 나랑 같이 일했던 사람들한테 피해를 줄까 봐, 그럴 바엔 사람들 만나는 것도 줄이고 오히려 위험요소를 제거해야겠단 생각을 많이 했다"고 말했다.

이민호는 "아니 과거에 뭐가 있어?"라며 의아해했다.

류혜영은 "온갖 것이 다 위험요소"라고 했다.

<뉴시스>

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