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서울 신통기획 ‘31만채’ 뜯어보니… 새로 늘어나는 집은 8만7000채

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장민주 기자 chapter@segye.com

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서울시가 2031년까지 착공하겠다고 밝힌 신속통합기획 주택 약 31만세대 가운데 22만여세대는 기존 주택을 대체하는 물량인 것으로 나타났다. 사업 완료 뒤 기존보다 늘어나는 주택은 8만7000여대로, 전체 계획 물량의 10채 중 3채도 되지 않는 수준이다.

 

오세훈 서울시장이 10일 오전 서울시청 다목적홀에서 열린 G3 서울플랜 시민보고회에 참석해 G3 서울플랜 발표를 마친 후 자리를 이동하고 있다. 뉴시스
오세훈 서울시장이 10일 오전 서울시청 다목적홀에서 열린 G3 서울플랜 시민보고회에 참석해 G3 서울플랜 발표를 마친 후 자리를 이동하고 있다. 뉴시스

 

국회 재정경제기획위원회 소속 더불어민주당 오기형 의원이 15일 서울시로부터 제출받은 ‘2031년 주택공급 계획’을 분석한 결과, 신통기획 대상지 253곳의 계획세대는 총 30만9500세대였다. 이들 지역의 기존 주택은 22만2126세대로, 사업 전후의 주택 수를 비교하면 8만7374세대가 늘어난다. 전체 계획세대의 28.2%, 기존 주택 대비로는 39.3% 증가하는 규모다.

 

신통기획은 서울시가 재개발·재건축 초기부터 정비계획 수립을 지원해 사업 절차를 단축하는 제도다. 서울시가 제시한 30만9500세대는 기존 주택을 철거한 뒤 새로 지을 주택 수다. 이 중 기존보다 추가로 늘어나는 주택이 8만7374세대라는 의미다.

 

전체 착공 물량의 절반 이상은 2030년 이후에 몰려있다. 2029∼2031년 착공 목표는 총 12만3260세대로 전체 착공 물량의 55.5%를 차지한다. 서울시 계획상 착공부터 준공까지 약 4년이 걸리는 만큼 해당 주택의 준공 목표는 2034∼2035년이다.

 

서울시 신속통합기획 연도별 기존·계획세대. 오기형 의원실 제공 자료를 바탕으로 챗GPT를 활용해 제작.
서울시 신속통합기획 연도별 기존·계획세대. 오기형 의원실 제공 자료를 바탕으로 챗GPT를 활용해 제작.

 

정비사업은 착공에 앞서 기존 주민의 이주와 주택 철거가 이뤄지는 반면, 새 주택은 준공 이후에야 공급된다. 오 의원은 신규 입주 물량이 정비사업 이주 수요를 충분히 흡수하지 못할 경우 전·월세시장 불안으로 이어질 수 있다고 지적했다. 다만 착공 대상 12만3260세대가 동시에 철거되는 것은 아니다. 실제 전·월세시장에 미치는 영향은 사업별 이주 시기와 당시 서울의 신규 입주 물량 등에 따라 달라질 수 있다.

 

오 의원은 “시민들에게 중요한 것은 실제 몇 채가 더 늘어나고, 그 집에 언제 입주할 수 있느냐는 것”이라며 단기 공급대책과 함께 사업장별 이주 시기 조정, 공공임대·장기전세 등을 활용한 이주 수요 흡수대책을 마련해야 한다고 주장했다.


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