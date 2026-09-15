다저스, 14년 연속 PS 진출하며 MLB 최장 타이 기록

미국프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스 다저스가 14년 연속 포스트시즌(PS)에 진출하며 월드시리즈 3연패 도전에 나섰다.

다저스는 15일 미국 오하이오주 신시내티 그레이트아메리칸 볼파크에서 열린 신시내티 레즈와 방문경기에서 4-1로 승리했다. 이로써 다저스는 91승59패 승률 0.609를 기록해 남은 경기 결과에 상관없이 가을야구 진출을 확정했다.

사진=AFP연합뉴스

이날 선발투수로 나선 태릭 스쿠벌이 7회까지 삼진 9개를 뽑으며 3안타 무실점 호투를 펼쳤고 카일 터커와 테오스카 에르난데스가 홈런포를 터뜨리며 팀 승리에 앞장섰다.

다저스는 류현진이 입단한 2013년부터 14년 연속 포스트시즌에 올랐다. 이는 애틀랜타 브레이브스가 1991∼2005년에 걸쳐 14년 연속 포스트시즌에 오른 것과 함께 MLB 최장 타이기록이다. 애틀랜타의 연속 진출 기간 중 1994년은 선수노조 파업으로 포스트시즌이 무산됐다.

지난 2년 연속 월드시리즈를 제패했던 다저스는 이제 1998∼2000년 뉴욕 양키스 이후 처음 월드시리즈 3연패를 노린다.

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