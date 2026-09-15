스트레이 키즈 필릭스, 생일 맞아 3억 기부…"아이들 걱정 대신 희망 가득하길"

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids) 필릭스가 생일을 맞아 3억 원을 기부하며 따뜻한 나눔을 실천했다.

15일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 필릭스는 15일 자신의 생일을 기념해 총 3억 원의 성금을 기탁했다.

기부금은 삼성서울병원과 서울대학교어린이병원에 각각 1억 원씩, 사단법인 북스인터내셔널과 유니세프 한국위원회에 각각 5000만 원씩 전달됐다.

삼성서울병원에 전달된 성금은 소아청소년 암환자의 치료비 지원에 사용되며, 서울대학교어린이병원 기부금은 취약계층 환아를 위한 지원에 쓰인다.

북스인터내셔널을 통해서는 그림책을 매개로 한 문화 교육 및 인식 개선 프로그램의 일환으로 모국어 그림책 창작·제작 사업을 지원한다. 유니세프 한국위원회에 전달된 성금은 네팔 대홍수 긴급구호에 사용될 예정이다.

필릭스는 “많은 아이들의 하루가 걱정 대신 맑은 희망으로 가득했으면 좋겠습니다. 아이들의 소중한 오늘과 내일에 작지만 따뜻한 힘이 되기를 진심으로 바랍니다”라고 전했다.

필릭스의 나눔은 이번이 처음이 아니다. 그는 꾸준히 국내외 취약계층을 위한 기부를 이어오며 선한 영향력을 펼쳐왔다.

2024년에는 유니세프의 라오스 어린이 영양 및 식수 위생 지원 사업과 월드비전의 국내 식생활취약아동 조식지원사업 ‘아침머꼬’에 기부했다.

2025년 생일에도 삼성서울병원 소아청소년 환아 치료비 지원과 월드비전 가족돌봄아동 지원, 유니세프 라오스 어린이 영양 및 식수 위생 지원 사업을 위해 성금을 전달했다.

스트레이 키즈 멤버들과 함께 나눔을 실천하기도 했다. 2025년에는 희망브리지 전국재해구호협회와 사회복지법인 월드비전에 경남·경북 지역 산불 피해 복구 지원금을, 홍콩 월드비전에 홍콩 화재 피해 복구를 위한 기부금을 전했다.

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