양상국, 연달아 소속사 사기당해…"3년간 수입 0원"

코미디언 양상국이 소속사 대표로부터 사기를 당했던 경험을 털어놨다.

14일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '말자쇼'에는 양상국, 김가열이 출연했다.

이날 양상국은 소속사 문제로 마음고생했던 시간을 떠올렸다.

그는 "김준호 선배 사무실에 있을 때 김준호 선배가 잘못한 건 아닌데 대표가 돈을 들고 나가서 한 몇천만 원을 못 받았다"고 말문을 열었다.

이어 "준호 형이 따로 보자고 해서 '상국아 네 돈을 형 돈으로 갚겠다'라고 하더라. '형 돈이면 안 받겠다'라고 했다. 준호 형이 잘못한 게 아니지 않나"고 설명했다.

이후 양상국은 다른 소속사로 옮겼지만 경제적 어려움은 계속 됐다. 그는 "1~2년 동안 돈을 못 받은 상황에서 다른 소속사에 가서 일을 하니까 세금 낼 돈이 없었다. 그 소속사에서 또 열심히 해서 돈을 받으면 내야겠다고 생각했다"고 회상했다.

그러면서 "새로 계약한 소속사에서 열심히 일해서 세금을 내려고 했는데 그 대표님이 '너 계속 돈 달라고 하면 너 세금 안 낸 걸 내가 말하겠다'고 하더라"고 덧붙였다.

양상국은 "당시에는 연예인이 세금을 못 냈다 하면 되게 큰일이었다. 그래서 또 돈을 못 받았다. 3년을 일했는데 수입이 0원이었다"고 말해 안타까움을 자아냈다.

그는 "친한 분한테 돈을 빌리기도 해서 세금부터 내고 빚도 청산했다. 내가 하고 싶은 일을 하면서 갚으니까 내 삶에 의욕이 있더라. 갚는 시간이 더 길지는 몰라도 하고 싶은 일을 하면서 갚는 것 자체가 버티는 힘이 된다"고 말했다.

<뉴시스>

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