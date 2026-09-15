인천공항, 국내 첫 비가시적 장애 여객 위한 ‘해바라기 프로젝트’ 도입

인천공항이 국내 최초로 비가시적 장애 여객을 위한 ‘해바라기 프로젝트’를 도입했다.

인천국제공항공사는 겉으로 드러나지 않는 장애나 질환 등으로 공항 이용에 어려움을 겪는 여객을 지원하기 위해 ‘인천공항 해바라기 프로젝트’를 도입했다고 15일 밝혔다.

인천공항을 찾은 비가시적 장애 여객이 착용할 수 있는 해바라기 목걸이. 이 목걸이는 14일부터 제1,2여객터미널 및 탑승동 안내데스크와 자원봉사 데스크에서 요청하면 배부받을 수 있다.

전날부터 시행에 들어간 ‘해바라기 프로젝트(Hidden Disabilities Sunflower)’는 자폐 스펙트럼, 발달장애, 만성질환 등 겉으로 드러나지 않는 장애나 어려움이 있는 사람을 지원하기 위한 글로벌 캠페인이다. 2016년 영국 개트윅공항에서 시작해 교통시설, 공공시설 등으로 확산됐으며 현재 전 세계 300여 개 주요 공항이 참여하고 있다.

해바라기 프로젝트의 핵심은 비가시적 장애 여객에게 배부하는 ‘해바라기 목걸이’다. 여객은 해바라기 목걸이를 착용함으로써 별도의 설명 없이 추가적인 도움이 필요할 수 있음을 알릴 수 있고, 공항 종사자는 이를 인지해 여객의 상황을 먼저 살피고 필요한 지원이 있는지 자연스럽게 확인할 수 있다.

인천공항공사는 인천공항 내 안내데스크 및 자원봉사자 데스크 등 총 15곳에서 해바라기 목걸이를 배부한다. 또 공항 상주직원을 대상으로 해바라기 프로젝트 및 비가시적 장애에 대한 인식 교육을 실시해, 프로젝트가 공항 전반에 원활하게 자리 잡을 수 있도록 지원할 계획이다.

‘해바라기 목걸이’는 교통약자 우대 서비스를 위한 ‘교통약자 스티커’와는 다른 제도다. 교통약자 스티커는 항공사 체크인 카운터에서 관련 증빙 확인 후 발급받을 수 있지만 해바라기 목걸이는 별도의 증빙 없이 여객의 요청에 따라 발급 가능하다.

인천공항 전경.

인천공항공사는 이번 프로젝트를 통해 비가시적 장애에 대한 사회적 이해를 높이고, 장애의 유형이나 개인의 특성과 관계없이 모든 여객이 편리하고 안전하게 공항을 이용할 수 있는 포용적 공항 문화를 조성해 나갈 계획이다.

신가균 인천국제공항공사 경영본부장은 “이번 해바라기 프로젝트가 도움이 필요한 여객과 도움을 줄 수 있는 공항 종사자를 자연스럽게 연결하는 계기가 되길 기대한다”며 “인천공항은 앞으로도 여객 한 분 한 분의 보이지 않는 어려움까지 세심하게 살피며 누구나 안심하고 편안하게 이용할 수 있는 포용적 공항 서비스를 제공해 나가겠다”고 말했다.

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