김승원 “저와 관련한 의혹으로 국민께 심려 끼쳐 송구”

김승원 법무부 장관 후보자는 자신을 둘러싼 여러 의혹에 “저와 관련한 의혹으로 국민께 심려를 끼쳐 송구하다”고 15일 말했다.

김승원 법무부 장관 후보자가 15일 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 자리에 앉아 있다. 뉴시스

김 후보자는 이날 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에 나와 “청문회를 준비하는 동안 제가 걸어온 길과 부족했던 점을 돌아봤다”며 이같이 밝혔다.

그는 식품의약품안전처에 제약사 제넨셀 코로나19 신약 임상시험 승인 청탁, 자녀 위장전입 등 각종 의혹을 받고 있다.

김 후보자는 “이재명 국민주권정부의 법무부 장관 후보자로서 국민의 권리와 안전을 지켜야 한다는 막중한 책임감을 느낀다”고도 강조했다.

그는 강력범죄에 엄정하게 대응하고 스토킹 등 관계성 범죄가 더 큰 범죄로 이어지기 전에 대응하겠다고 다짐했다.

무료 법률지원, 인공지능(AI) 기반 서비스 확대를 통한 사회적 약자 보호를 강화, 경제 활동과 국민 생활, 가족 권리를 보호하기 위한 상법·민법·가사소송법 정비 계획도 밝혔다.

김 후보자는 “국민이 어려움에 처했을 때 법에 기대어 다시 일어설 수 있어야 한다”며 “권력과 자본에는 엄정하고 피해자와 사회적 약자에게는 든든한 법무행정을 펼치겠다”고 약속했다.

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