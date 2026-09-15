추미애, 美 미시간 주지사 면담… “미래차 글로벌 동맹으로 도약”

추미애 경기도지사가 14일 경기도청에서 그레첸 휘트머 미국 미시간 주지사를 만나 두 지역 간 협력을 강화하고 ‘미래차 글로벌 동맹’ 구축에 나서기로 뜻을 모았다. 추 지사가 취임 후 해외 우호지역 대표단을 접견한 것은 이번이 처음이다.

이날 면담에서 추 지사는 “미시간주의 완성차·제조 역량이라는 하드웨어에 경기도가 가진 반도체·배터리·소프트웨어 기술이라는 두뇌를 결합하면 글로벌 미래차 시장의 기술 표준과 공급망을 함께 주도할 수 있다”며 “양 지역이 미래차 글로벌 동맹으로 도약하길 바란다”고 강조했다.

추미애 경기지사(오른쪽)가 14일 오후 도청 집무실에서 그레첸 휘트머 미시간 주지사와 기념 촬영을 하고 있다. 경기도 제공

이어 진출·투자 기업을 위한 밀착 행정 지원 체계 구축과 함께 대학·연구기관·청년 간 교류 확대도 건의했다.

이에 휘트머 주지사는 “미시간주는 신뢰할 수 있는 공급망과 최첨단 제조 기술, 높은 엔지니어 비율을 갖춘 지역”이라며 “경기도와 전문성을 공유해 양 지역에 새로운 성장 기회를 창출하겠다”고 화답했다.

디트로이트를 중심으로 미국 자동차 산업을 이끌어온 미시간주와 경기도는 2011년 우호협력 양해각서(MOU)를 체결한 이후 15년간 자동차 및 모빌리티 분야에서 긴밀한 협력을 이어오고 있다.

도는 이번 면담을 계기로 미래 모빌리티와 배터리, 인공지능(AI) 등 첨단 미래산업 분야에서 실질적 교류를 확대할 방침이다.

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