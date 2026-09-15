아이유, 김영옥·나문희 위해 "인생 첫 떡집 오픈런"

가수 아이유가 대선배 배우 김영옥과 나문희를 뮤직비디오 촬영 현장에 초대해 정성껏 대접했다.

아이유는 14일 유튜브 채널 '이지금'에서 신곡 뮤직비디오 촬영 현장 모습을 공개했다.

아이유가 직접 떡집 오픈런에 도전한 모습이다. 이지금 유튜브 캡처

이날 아이유는 나문희와 김영옥이 함께 쉴 수 있는 휴식 공간을 마련했다. 이른 아침부터 풍선을 불고 선물을 준비하며 이들을 맞이할 준비를 했다.

두 배우가 현장에 도착하자 아이유는 곧바로 인사를 하러 갔다.

아이유는 "오늘 너무 감사드린다. 인사드리고 싶어서 왔다. 휴식실 가시면 휴식차가 따로 있고 거기에 작은 선물도 가져다 놓았다"고 했다.

나문희는 "뮤직비디오에 마음이 잘 전해져야 하는데 잘 전해질지 모르겠다"고 했다.

김영옥은 "드라마 '폭삭 쏙았수다' 보고 반했다"고 했다.

이후 아이유는 아침 7시에 직접 떡집을 찾아 창억떡을 사는 모습을 보여줬다.

그는 "요즘 난리라는 창억떡을 직접 구매해서 선생님들 간식거리로 드리면 좋을 거 같아서 직접 사러 왔다"며 "아침 7시이고 아직 줄 서고 계신 분들은 없다. 제 인생 첫 오픈런을 창억떡으로 하게됐다"고 했다.

<뉴시스>

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