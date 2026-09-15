트럼프 “AI 속도조절론·인류멸망론은 사기… 개발 늦추면 중국만 이득”

도널드 트럼프 미국 대통령이 인공지능(AI)의 위험성을 이유로 개발 속도를 늦춰야 한다는 업계 일각의 주장을 “역겨운 음모”이자 “사기”로 규정했다. 트럼프 대통령과 공개 통화한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)도 AI에 대한 공포가 혁신과 안전성 사이의 잘못된 양자택일을 조장한다며 힘을 실었다.

14일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 AI와 관련된 게시글 6건을 잇달아 올리며 미국의 AI 개발 속도를 늦추지 않겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 “AI와 데이터센터를 겨냥한 역겨운 음모가 있으며, 이를 기뻐할 유일한 나라는 중국”이라며 “AI에서 이기는 자가 승리할 것”이라고 주장했다. 이어 “우리는 중국과 다른 모든 나라를 앞서고 있으며 앞으로도 그럴 것”이라면서 “음모론자와 반역자, 배신자, 정보 유출자들은 조심하라”고 경고했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합

AI가 인간의 통제를 벗어나 인류를 위협할 수 있다는 경고도 일축했다. 트럼프 대통령은 “AI가 세계를 장악하고 인류를 파괴하며 다른 모든 일을 나쁘게 한다는 것은 사기”라고 목소리를 높였다. AI 규제를 요구하는 목소리를 두고는 “AI에 필요한 유일한 통제나 안전장치는 강하고 똑똑한, 높은 지능지수(IQ)를 지닌 대통령”이라며 “미국에는 바로 그런 대통령이 있다”고 주장했다.

최근 AI 개발 속도 조절을 촉구한 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO를 향해서는 “완벽한 작은 천사인 척하고 있다”고 비난했다. 트럼프 대통령은 미 행정부가 아모데이 CEO를 비롯한 AI업계 인사들이 “나쁜 짓이나 잠재적으로 나쁜 일을 하는 것을 막아왔으며 앞으로도 그럴 것”이라면서 “우리는 이미 이들 기업에 대해 막대한 형사적·규제적 권한을 갖고 있다”고 강조했다.

트럼프 대통령은 이날 황 CEO와의 공개 통화에서도 같은 주장을 이어갔다. 당시 황 CEO는 로스앤젤레스(LA)에서 열린 ‘올인 서밋’ 패널 토론에 참석하던 중 트럼프 대통령의 전화를 받았으며, 청중이 통화 내용을 들을 수 있도록 휴대전화를 스피커폰으로 전환했다. 트럼프 대통령은 AI에 대한 반발이 “AI 발전을 원하지 않는 사람들의 의도에 딱 맞아떨어진다”며 “여기에는 정치권 인사가 포함될 수도 있고 중국이 관련돼 있을 수도 있다”고 말했다.

황 CEO는 트럼프 대통령이 이 문제의 복잡한 본질을 꿰뚫어 보고 있다며 동의를 표했다. 그는 AI에 대한 공포가 빠른 혁신과 안전성 가운데 하나만 선택해야 한다는 잘못된 양자택일 구도를 만들고 있다고 지적했다.

다만 황 CEO는 최근 AI의 위험성을 우려하며 회사를 떠난 앤트로픽의 제이컵 콕슨 전 연구원에 대해서는 “용기 있게 우려를 표명했다”고 평가했다. 그러면서 조직 내부에서 제기되는 문제와 내부고발자의 목소리를 진지하게 받아들여야 한다고 말했다.

최근 AI업계에서는 AI 모델의 급격한 성능 향상이 인간의 이해와 통제 능력을 앞지를 수 있다는 우려가 잇달아 제기됐다. 아모데이 CEO는 지난 12일 장문의 글을 통해 안전장치 마련이 AI 모델의 발전 속도를 따라잡을 수 있도록 개발 속도를 조절해야 한다고 주장했다. 이후 샘 올트먼 오픈AI CEO와 일론 머스크 테슬라 CEO도 이에 동조했다.

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