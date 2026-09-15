송가인 "집 짓고 살고 싶어…원하는 평수는 300평"

가수 송가인이 300평짜리 집을 원한다고 했다.

송가인은 14일 자신의 유튜브 채널에서 고향 진도에서 일상을 공개했따.

송가인은 아버지와 함께 직접 심은 울금밭을 둘러봤다. 비가 오지 않아 작물이 제대로 자라지 못한 걸 걱정하면서도 자신이 심은 울금이 훌쩍 자란 것을 보고 "진짜 뿌듯하다"고 했다.

어린 시절 뛰어놀던 집 주변을 둘러보던 송가인은 넓은 땅을 보자 "여기다가 집 짓고 살고 싶다. 서울에 이렇게 땅이 있으면 얼마나 좋냐. 진짜 이 땅을 옮겨오고 싶다'고 말했다.

그는 "제가 원하는 평수는 300평"이라고 했다.

송가인은 아버지와 함께 김치짜글이를 만들기도 했다.

그는 "아빠 돼지 김치찌개가 엄청 맛있다. 먹으면 다 없어져 버린다"고 말했다.

송가인 아버지는 돼지고기 비계가 적당히 들어가야 국물에 기름기가 돌면서 고소한 맛이 난다며 조리법을 공개했다.

제작진은 김치짜글이를 맛본 뒤 "진짜 맛있다" "국물 자체가 완전 진국"이라며 감탄했다.

<뉴시스>

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