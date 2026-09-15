아나운서 출신 배우 최송현, 여행사 사장 됐다

아나운서 출신 배우 최송현이 여행사를 차린 근황을 전했다.

최송현은 14일 자신의 소셜미디어에 "국내외여행업에 등록해서 관광사업자가 됐다"고 밝혔다.

함께 공개한 영상에서 그는 "나 여행사 사장님 됐다"며 기뻐했다.

이어 "유튜브 초창기 시절부터 우리 부부와 함께 투어 가고 싶다고 말씀해 주시는 감사한 분들이 많았다"며 "코로나에 교통사고에…꿈꿀 때마다 우리 발목을 잡는 여러 상황에 조금 늦어지긴 했지만, 드디어 여러분과 함께 할 투어를 모집하고 떠날 수 있게 준비가 됐다"고 말했다.

최송현은 여행사 개설 준비 과정에 대해서도 언급했다.

그는 "사무실도 구하고 관광사업 등록에 필요한 많은 서류를 준비하느라 멘붕이 올 때도 있었지만 결국 내 힘으로 해내서 엄청 뿌듯하다"고 했다.

최송현은 2006년 KBS 32기 공채 아나운서로 입사했다. 2008년 KBS를 떠난 뒤 배우로 활동했다.

그는 2015년 스킨스쿠버 강사 자격증을 취득했다. 2020년 스킨스쿠버 강사와 결혼했다.

<뉴시스>

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