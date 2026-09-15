오비맥주, ‘음주운전 안 하기로 약속함’ 캠페인 실시

오비맥주가 한국도로교통공단, 음주측정기 제조업체 센텍코리아와 함께 숙취운전 예방을 위한 음주운전 근절 캠페인 ‘음주운전 안 하기로 약속함’을 실시한다고 15일 밝혔다.

‘약속함’은 음주측정기를 활용해 만든 자동차 키 보관함이다. 음주 후 자동차 키를 보관함에 넣으면 다음 날 아침 음주 측정을 거쳐 알코올이 감지되지 않을 때만 보관함이 열리도록 설계됐다. 전날 마신 술의 영향이 남아 있는 상태에서 운전하는 숙취운전을 예방하자는 취지다.

한국도로교통공단 교통사고분석시스템(TAAS)에 따르면 전체 음주운전 교통사고는 2021년 1만4894건에서 지난해 1만351건으로 감소했다. 반면 오전 6시부터 낮 12시 사이 발생한 음주운전 사고는 같은 기간 1285건에서 1548건으로 늘었다. 전체 음주운전 사고에서 해당 시간대가 차지하는 비중도 8.63%에서 14.96%로 6.33%포인트 상승했다.

오비맥주는 오는 27일까지 사연 공모를 통해 ‘약속함’ 키트를 가족이나 친구, 동료에게 선물하는 이벤트도 진행한다. 오는 18일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 건전음주 캠페인 현장에서는 방문객들이 약속함을 직접 체험할 수 있는 부스도 운영할 예정이다.

오비맥주 관계자는 “숙취운전과 같은 음주운전의 사각지대에 대한 경각심을 높이고 책임 있는 음주문화와 안전한 교통문화 조성을 위한 캠페인을 이어가겠다”고 말했다.

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