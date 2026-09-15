bhc, 베트남 1호점 오픈… 해외 10개국 진출

치킨 브랜드 bhc가 베트남 호찌민에 첫 매장을 열고 현지 시장 공략에 나섰다. 베트남은 bhc의 10번째 해외 진출 국가다.

bhc는 지난 12일 호찌민 고밥 지역의 복합 쇼핑몰 ‘빈콤 플라자 판 반 트리’에 베트남 1호점을 열었다고 15일 밝혔다. 매장은 약 162㎡(49평), 74석 규모로 조성됐다. bhc는 앞서 지난 4월 현지 F&B 기업 ‘하오 오픈 푸드’와 마스터 프랜차이즈 계약을 체결했다.

매장에서는 ‘뿌링클’, ‘맛초킹’, ‘레드킹’ 등 대표 치킨 6종을 비롯해 치즈볼, 감자튀김 등 사이드 메뉴를 판매한다. 베트남의 식문화를 반영해 닭다리와 날개, 순살 등 부위를 선택할 수 있도록 했으며 치킨과 함께 먹을 수 있는 흰쌀밥도 메뉴에 포함했다. 떡볶이와 라볶이, 김치볶음밥 등 한식 메뉴도 선보인다.

bhc는 현지 소비자와의 접점 확대에도 나서고 있다. 매장 개점에 앞서 운영한 베트남 공식 틱톡 계정은 약 한 달 만에 팔로워 약 7000명, 누적 좋아요 약 4만건을 기록했다.

bhc는 이번 베트남 진출을 포함해 홍콩, 대만, 싱가포르, 미국, 캐나다 등 해외 10개국에서 총 51개 매장을 운영하고 있다. 회사는 현지 소비자 선호와 식문화를 반영한 메뉴를 확대하며 해외 사업을 강화할 계획이다.

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