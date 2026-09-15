'태국 재벌가 며느리' 신주아, 고급 레스토랑서 근황 포착

태국 사업가와 결혼한 배우 신주아가 그룹 티아라 출신 류화영 결혼식에 참석한 뒤 근황을 공개했다.

신주아는 14일 소셜미디어에 "벌써 9월 가을 또 한 명의 친구가 결혼을 한 날. 오랜만에 여자끼리. 수다가 주는 힐링은 대단하네요"라는 글과 함께 사진 여러 장을 올렸다.

공개된 사진에는 신주아는 은은한 조명이 어우러진 고급 레스토랑에 앉아 머리를 매만지는 모습이 담겼다.

그는 허리 라인이 강조된 단추 장식의 블랙 상의를 입었다. 여기에 이목구비가 강조된 메이크업을 한 채 도시적인 분위기를 자아냈다.

한편 신주아는 2004년 SBS 드라마 '작은아씨들'로 데뷔했고 이후 드라마 '백만장자와 결혼하기' 등에 출연해 얼굴을 알렸다.

2014년에는 태국 중견 페인트 기업의 2대 경영인이자 태국 페인트 사업 협회장으로 알려진 남성과 결혼했다.

결혼 후 tvN 예능 프로그램 '현장토크쇼 택시' '사랑은 아무나 하나' 등에 출연해 태국에서의 결혼생활을 공개했다.

<뉴시스>

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