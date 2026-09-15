MC몽, 대학 축제서 “알바 3개 한다”는 학생에게 현금 쾌척

가수 MC몽이 대학 축제에서 자신의 무대에 큰 호응을 한 학생에게 한 학기 등록금에 해당하는 현금을 건네며 화제다.

지난 2019년 10월25일 가수 MC몽이 당시 ‘정규 8집 채널8(CHANNEL 8)’로 복귀해 서울 광장동 예스24라이브홀에서 언론음감회에 참여하고 있다. 뉴시스

지난 11일 MC 몽은 경기 수원에 있는 경기대학교 축제 무대에 올라 학생들 앞에서 공연을 펼쳤다. 그는 이번 경기대 축제에서 엔딩 무대를 맡았다.

이날 공연에서 그는 정규 10집 ‘젊은날’과 한 때 인기를 끌었던 ‘서커스’, ‘아이스크림’, ‘사랑 범벅’ 등 대표곡들을 선보였다.

공연이 끝나갈 때쯤 준비된 이벤트가 진행됐다. MC몽은 공연을 펼치는 내내 자신의 노래를 큰 목소리로 따라 부르며 호응한 한 학생을 무대 앞으로 불러냈다. 이 학생이 “아르바이트를 3개 하고 있다”고 하자 MC몽은 미리 챙겨온 현금을 꺼내 쾌척했다.

학생에게 현금을 전달한 MC몽은 “나는 모른다. 이 돈을 술에 쓰든 옷에 쓰든, 근데 어차피 나도 너네 학교(경기대학교)에서 받은 돈”이라며 “그냥 꽂힌 사람 주고 싶다”고 말했다. 대학 축제에 초대 가수로 출연하면서 받은 출연료 중 일부를 다시 학생에게 돌려줄 수 있다는 취지로 말한 것으로 보인다.

이번 이벤트는 현장에서 즉흥으로 결정돼 진행된 것은 아니었다. 지난 4일 MC몽은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 라이브 방송에서 이번 축제 출연을 알리면서 “엔딩이니까 10곡 이상은 해주려고 한다. 학생 한 명을 직접 뽑아 한 학기 등록금을 현금으로 주겠다”고 말했던 바 있다. 이후 실제 현금을 건네면서 약속을 지켰다.

한편 MC몽은 최근 정규 10집 선공개곡 ‘젊은날’을 발표해 활동을 이어가고 있다.

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