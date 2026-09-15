양상국 父 마지막 길에 허경환이 유행어로 위로…“좋은 데 가고 있는데”

KBS2 예능 프로그램 ‘말자쇼’ 화면 캡처

개그맨 양상국이 코로나19 시기 아버지를 떠나보냈던 아픈 기억을 털어놨다.

양상국은 14일 방송된 KBS2 예능 프로그램 ‘말자쇼’에 출연해 아버지에 대한 이야기를 꺼냈다.

이날 방송에서는 지난해 12월 아버지를 떠나보낸 한 시청자의 사연이 소개됐다. 사연자는 아버지가 첫 증상을 보인 뒤 2주가 지나 응급실에 입원했고, 약 3개월간 병원에서 치료받다 세상을 떠났다고 털어놨다.

특히 병원에서 근무하고 있는 사연자는 아버지가 머물렀던 중환자실로 환자를 이송할 때마다 당시 기억이 떠올라 여전히 힘들다고 했다.

이를 듣던 양상국은 자신의 경험을 떠올렸다. 양상국은 “코로나 때 아버지를 떠나보냈다”며 “수의 한 번 못 입혀드린 게 가슴이 아프다”고 말했다. 코로나19 확산 당시 감염 위험 등으로 인해 아버지의 마지막을 평범하게 준비해드리기 어려웠던 아픔을 털어놓은 것이다.

힘든 순간 양상국에게 큰 힘이 된 것은 동료 개그맨들이었다. 그는 “허경환을 비롯한 22기 동기들이 사흘 밤을 같이 새워줬다”고 회상했다.

동료들은 양상국의 아버지가 떠나는 마지막 길에도 함께했다. 개그맨답게 웃음을 잃지 않고 특별한 방식으로 작별 인사를 건넸다는 설명이다.

양상국에 따르면 김원효가 자신의 유행어를 활용해 “좋은 데 안 가면 안 돼”라고 말하자, 허경환은 “좋은 데 가고 있는데”라고 받아쳤다. 슬픔으로 가득했던 순간에도 동료들의 재치 있는 한마디가 양상국에게 작은 위로가 됐다.

양상국은 “아버지 가는 길에 좋은 분들과 좋게 웃으면서 보낼 수 있다는 게 자식으로서 뿌듯했다”고 말했다.

이어 자신과 비슷한 아픔을 겪고 있는 사연자에게도 따뜻한 위로를 건넸다.

양상국은 “자책하는 것보다 잘 살고 행복한 게 낫다고 생각한다”며 “아버님도 아들이 많이 웃는 걸 바라실 것”이라고 말했다.

김영희 역시 “부모님은 자식이 웃고 행복할수록 위에서 춤추고 계실 것”이라며 사연자에게 위로를 전했다.

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