박미선 투병 후 변한 이봉원 "매일 먹던 술 이제 일주일 1회"

코미디언 이봉원이 아내인 코미디언 박미선이 암에 걸린 뒤 술을 많이 줄였다고 했다.

이봉원은 14일 유튜브 예능프로그램 '신여성'에 나와 박미선 암 투병 후 달라진 관계에 대해 얘기했다.

이봉원은 박미선이 암이라는 얘길 처음 들었을 땐 "순간 머리가 하얘져서 아무 생각도 나지 않았다"고 했다. 이어 "치료를 잘 해서 빨리 낫게 해야겠다는 생각뿐이었다"고 덧붙였다.

그는 "평소에 너무 신경을 못 썼구나 하는 생각에 병원만큼은 천안에서 올라와 꼭 같이 가줬다. 그동안 표현을 잘 못했는데 더 많이 줘야겠다고 생각이 들더라"고 말했다.

이어 "그렇게 잘 치료를 받고 최근 프로그램도 같이 하면서 요즘은 신혼 때와 또 다른 기분으로 지내고 있다. (아내가) 소중하다는 걸 한 번 더 느끼게 됐다"고 했다.

이봉원은 박미선이 투병 중이던 때 얘기도 했다.

그는 "대전 유명 빵집에서 2~3시간을 기다려 케이크를 사다 주기도 하고, 아들·딸과 함께 여행을 가서 불꽃놀이 이벤트를 열어주기도 했다"고 말했다.

이봉원은 "성격이 긍정적으로 변했다. '나쁜 일이 있더라도 극복할 수 있을거야'라고 생각한다"고 했다.

그러면서 "1년에 술을 낮술 포함해 380번 정도 먹었는데 지금은 일 때문에 일주일에 한 두 번 먹는 정도"라고 말하기도 했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지