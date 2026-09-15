김구라 "이형택·이대훈 난투극 소문은 와전…취해서 넘어진 것"

코미디언 김구라가 전 테니스 국가대표 이형택과 전 태권도 국가대표 이대훈이 치고 받고 싸웠다는 소문은 사실이 아니라고 했다.

김구라는 14일 자신의 유튜브 채널에서 연예인 가십에 관해 얘기했다.

김구라는 "20여 년 전만 해도 (연예인이) 대기실에 모이면 어제 있었던 일을 다 얘기했다. 누가 누굴 만난다 이런 거. 별 얘기도 아니다. 그런데 요즘은 대기실에서 자기 얘기하는 사람이 없다"고 말했다.

그러면서 "이렇게 얘기를 하면 건너 건너 구설을 타기 너무 좋은 구조"라고 했다.

이 과정에서 김구라는 최근 이형택이 MBC TV 예능프로그램 '라디오 스타' 녹화에 참여해 직접 전해준 강남 폭행 시비를 언급했다.

김구라는 "이형택씨가 이대훈이랑 치고 받고 싸웠다고 가십처럼 돈 게 있다"며 “이형택이랑 이대훈이 술을 먹었는데 이형택이 내기를 하자고 해서 머리에 사과를 올려놨고 이대훈이 다리를 돌리다가 맞았다더라 (라는 소문이었다)"고 말했다.

이어 김구라는 이형택이 말해준 내용을 얘기했다.

그는 "그냥 가만히 있었다더라. 자기(이형택)도 술을 많이 먹고 이대훈도 술을 많이 마셔서 택시 잡는 와중에 넘어지고 이런 걸 누군가 본 거다. 이게 싸웠다는 걸로 와전된 거다"고 말했다.

김구라가 언급한 가십은 2024년 서울 강남구 한 주차장 인근에서는 태권도 올림픽 메달리스트 A와 테니스 국가대표 출신 B가 함께 술자리를 가진 뒤 폭행 시비에 휘말렸고, 이 중 한 명이 구급차 신세를 졌다는 내용이다.

<뉴시스>

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