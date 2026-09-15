트럼프 "역겨운 AI음모, 中만 기뻐할 것…인류멸망론은 사기"

도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 인공지능(AI) 업계에서 급부상하는 '속도조절론'과 '인류종말론'을 음모론, 사기극으로 치부하며 거듭 반감을 표출했다.



트럼프 대통령은 미 동부시간으로 이날 5시 이전가지 소셜미디어 트루스소셜에 이러한 내용으로 6건의 AI 관련 게시글을 올리면서 미국의 AI 개발 속도를 멈추지 않고 중국과의 경쟁에서 승리하겠다는 의지를 재확인했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

그는 첫 번째 트루스소셜 게시글에서 "AI와 데이터 센터를 겨냥한 역겨운 음모가 있으며, 이를 기뻐할 유일한 나라는 중국"이라고 적었다.



이어 "AI에서 이기는 자가 승리할 것이다. 우리는 중국과 모든 다른 나라들을 앞서고 있으며, 계속 그럴 것"이라며 "음모론자들, 반역자들, 배신자들, 정보유출자들, 조심하라"고 강조했다.



최근 앤트로픽, 구글 연구원들이 AI가 인간 통제에서 벗어나 인류 종말을 급속히 이끌 수 있다는 경로를 제시하며 줄사표를 낸 이후 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO) 등 AI 업계 수장들은 AI 개발에 속도를 조절해야 한다고 주장하고 있다.



이에 대해 트럼프 대통령은 전날 아일랜드 방문 당시 취재진과 문답에서 이러한 속도조절론을 부각하는 이들을 '부정적 세력'이라고 일축하며 현 AI 경쟁 체제를 유지하겠다고 밝힌 바 있다.



이날 트럼프 대통령의 게시글은 속도조절론을 '역겨운 음모'라고 비난하며 더 강한 반감을 드러낸 것으로 풀이된다.



트럼프 대통령은 속도조절론자들이 요구하는 정부 차원의 AI 규제와 관련, "AI에 필요한 유일한 통제 또는 안전장치는 강하고 똑똑한(높은 IQ) 대통령이며, 미국은 엄청나게 그러한 대통령을 보유하고 있다"고 주장했다.

아모데이 앤트로픽 CEO. AFP연합뉴스

그는 또한 아모데이 앤트로픽 CEO를 "완벽한 작은 천사인 척하고 있다"고 비난했다.



트럼프 대통령은 미 행정부가 아모데이 CEO와 같은 AI 업계 인사들이 "나쁜 짓을 하거나 잠재적으로 나쁜 일들을 하는 것을 저지해왔고 앞으로도 그렇게 할 것"이라며 "우리는 이미 이 기업들에 대해 엄청난 형사적·규제적 권한을 갖고 있다"고 강조했다.



트럼프 대통령은 또 다른 트루스소셜 게시글에서는 "AI와 데이터센터의 급속한 성장이 일어나고 있는 유일한 이유는 미국이 다른 모든 국가보다 훨씬 앞서 나가고 있기 때문"이라며 "황금알을 낳는 거위를 죽이지 말라"고 적었다.



AI 개발 속도조절론을 거듭 일축한 것인데 세 번째 게시글에서는 "AI가 세계를 장악하고 인류를 파괴하며 다른 모든 일을 나쁘게 한다는 건 사기(HOAX)"라며 인류 멸망 경고가 모두 거짓이라고 했다.



그는 특히 이런 경고음이 자신의 집권 1기 당시 첫 번째 탄핵소추 이유였던 우크라이나 스캔들과 마찬가지로 사기극이라고 주장하기도 했다.



트럼프 대통령은 또 "시진핑 중국 국가주석은 방금 중국은 AI와 AI의 미래에 방해가 되는 어떤 것도 하지 않겠다고 발표했다"며 "구글은 최근 미국의 승인 절차가 너무 어렵다는 이유로 핀란드에 대규모 공장을 짓길 원한다고 밝혔다"고 주장한 뒤 "나는 이에 대해 불쾌하며 그들이 생각을 바꾸길 바란다"고 적었다.



트럼프 대통령은 그러면서 "AI와 데이터센터는 역사상 가장 위대한 경제 발전 엔진이 될 것이다. 이는 석유, 금, 다이아몬드, 심지어 인터넷보다 더 크다"며 자신의 임기 동안 "아무리 탁월하게 운영되는 파괴 세력이라도 이를 막을 수 없을 것"이라고 밝혔다.



그는 4번째부터 6번째 게시글에서는 "AI가 세상을 파괴할 것이며, 데이터센터가 당신의 동네에 해롭다고 말하는 사람들은 불과 얼마 전까지 '기후 변화'로 인해 세상이 멸망할 것이라고 했던 이들"이라며 "이 사람들은 혁명가이지만, 나쁘고 사악한 대의를 위한 혁명가들"이라고 비판했다.



트럼프 대통령은 또 자신이 '사기 척결자'(Hoax Buster)라면서 AI가 세상을 장악한다는 시나리오가 우크라이나 스캔들이나 지구 온난화 주장보다 "훨씬 황당하다"고 주장했으며, "이들은 모두 절대 포기하지 않지만 거의 이기지 못하는 급진좌파 '바보 민주당원'(Dumocrats)들이다. 유권자들이 마침내 이해하기를 바란다"고 적기도 했다.

<연합>

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