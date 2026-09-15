용인 심곡서원에 12번째 ‘지관서가’…SK하이닉스·재단 지관과 협약

경기 용인시가 조선시대 역사적 숨결이 서린 심곡서원에 시민들을 위한 인문학 휴식 공간을 조성한다.

용인시는 14일 시청에서 SK하이닉스, 재단법인 지관(止觀)과 ‘용인 지관서가 조성 및 운영을 위한 업무협약’을 체결했다.

이상일 용인시장(가운데)이 14일 시청 접견실에서 열린 ‘용인 지관서가’ 조성·운영 업무협력 협약식에서 한혜승 SK하이닉스 브랜드전략 부사장(왼쪽), 최선재 재단법인 지관 실장과 기념촬영을 하고 있다. 용인시 제공

지관서가는 책과 인문학을 통해 마음을 돌보고 삶을 성찰할 수 있도록 돕는 SK그룹의 사회공헌 복합문화공간이다.

수지구 상현동 심곡서원 역사교육관에 들어설 ‘용인 지관서가’는 전국 12번째 시설로, SK하이닉스가 처음으로 재원 지원에 참여한다.

협약에 따라 용인시는 서가 조성을 위한 공간을 제공하고 향후 시설 관리와 운영을 전담한다. SK하이닉스는 공간 조성에 필요한 재원을 지원하며, 재단법인 지관은 공간 조성과 함께 개관 이후 독서토론 및 인문학 강연 등 문화 프로그램을 운영한다.

용인 지관서가는 오는 11월까지 설계를 마치고 12월부터 내년 2월까지 공사를 거쳐, 5월 심곡서원 역사교육관 개관에 맞춰 일반에 공개된다. 국가 사적으로 지정된 심곡서원의 역사성 및 교육관과 연계돼 시민들이 역사와 인문 문화를 동시에 향유하는 장소가 될 전망이다.

이상일 시장은 “성인 독서율 54.2%를 기록 중인 독서 도시 용인에 훌륭한 인문문화공간이 들어선다”며 “지관서가가 청소년과 청년, 도민들이 책을 접하며 생각의 폭을 넓히고 도시의 품격을 높이는 거점이 되도록 지원하겠다”고 밝혔다.

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