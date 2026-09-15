이동기 수원시 제2부시장 취임…“중앙·지방·현장 소통 주력”

노무현 정부 대통령비서실 행정관을 지낸 이동기(52) 전 건설산업정보원장이 제8대 경기 수원시 제2부시장에 취임했다.

이재준 수원시장(오른쪽)이 임용장 전달 직후 이동기 제2부시장과 기념 촬영을 하고 있다. 수원시 제공

수원시는 14일 이재준 수원시장이 집무실에서 이동기 신임 제2부시장에게 임용장을 전달했다고 밝혔다.

1974년생인 이 신임 부시장은 연세대학교 행정대학원에서 정치행정리더십 전공으로 정치학 석사 학위를 받았다. 청와대 행정관을 비롯해 더불어민주당 정책위원회 부의장, 민주연구원 이사, 건설산업정보원장 등을 역임하며 중앙정치와 지방행정, 시민사회 현장을 두루 거쳤다.

개방형 직위인 수원시 제2부시장은 도시정책실과 도시개발국, 인공지능(AI)스마트정책국, 시민협력교육국, 공원녹지사업소, 공항이전추진단 등 시의 핵심 도시·개발 정책 부서를 총괄한다.

시는 이 부시장이 정부 및 경기도와 유기적 협력 체계를 구축하고 주요 현안을 조율하는 데 적임자가 될 것으로 기대하고 있다.

이 시장은 임용장을 전달하며 “수원의 미래 가치를 높이고 중앙정부·경기도와의 협력을 차질 없이 이끌어 달라”고 당부했다.

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