'14살 연하♥' 강균성, 웨딩 화보 "특별한 사진"

그룹 노을 출신 방송인 강균성이 예비 신부와 찍은 명화 컨셉의 웨딩 화보 공개했다.

강균성은 14일 소셜미디어에 "특별한 웨딩 사진을 남기고 싶었다. 촬영을 고민하고 회의하던 중 마치 한 편의 명화 같은 콘셉트의 아이디어가 나왔다"는 글과 함께 사진 여러 장을 올렸다.

강균성과 유하진. 사진=강균성 SNS 캡처

그는 "그 아이디어가 실제 사진으로 완성되는 과정을 보며 정말 마음에 드는 결과물을 남길 수 있어 너무 기뻤다"고 했다.

이어 "특히 대표님의 아이디어로 더해진 소품들이 사진에 이야기를 더하고 한층 더 특별한 분위기를 만들어 준 것 같아 좋았다"고 덧붙였다.

사진 속 강균성은 베이지 톤의 세련된 슈트 차림으로 클래식 감성을 더했다.

배우이자 예비 신부 유하진은 코르셋처럼 허리까지 타이트하게 핏된 드레스를 입었다. 세로로 라인이 잡혀있어 몸의 라인이 강조됐다.

배경에는 목제 테이블에 올려진 화려한 화분과 작은 소반 위에 올려진 청사과를 통해 오브제로 활용했다.

화보는 명화 속 초상화의 한 장면 같은 색감으로 처리돼 고전적인 분위기를 드러냈다.

한편, 강균성과 유하진은 오는 30일 결혼한다. 유하진은 강균성보다 14살 어리다.

<뉴시스>

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