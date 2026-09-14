트럼프 “AI·데이터센터에 대한 역겨운 음모…中만 기뻐할 것”

도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 인공지능(AI) 업계에서 급부상하는 ‘속도조절론’을 음모론이라고 치부하며 거듭 반감을 표출했다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 “AI와 데이터 센터를 겨냥한 역겨운 음모가 있으며, 이를 기뻐할 유일한 나라는 중국”이라고 적었다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 댈러스=UPI연합

그는 “AI에서 이기는 자가 승리할 것”이라며 “우리는 중국과 모든 다른 나라들을 앞서고 있으며, 계속 그럴 것”이라고 했다. 이어 “음모론자들, 반역자들, 배신자들, 정보유출자들, 조심하라”고 강조했다.

최근 앤트로픽, 구글 연구원들이 AI가 인간 통제에서 벗어나 인류 종말을 급속히 이끌 수 있다는 경로를 제시하며 줄사표를 낸 이후 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO) 등 AI 업계 수장들은 AI 개발에 속도를 조절해야 한다고 주장하고 있다.

이에 대해 트럼프 대통령은 전날 아일랜드 방문 당시 취재진과 문답에서 이러한 속도조절론을 부각하는 이들을 ‘부정적 세력’이라고 일축하며 현 AI 경쟁 체제를 유지하겠다고 밝힌 바 있다.

이날 트럼프 대통령의 게시글은 속도조절론을 ‘역겨운 음모’라고 비난하며 더 강한 반감을 드러낸 것으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 속도조절론자들이 요구하는 정부 차원의 AI 규제와 관련, “AI에 필요한 유일한 통제 또는 안전장치는 강하고 똑똑한(높은 IQ) 대통령이며, 미국은 엄청나게 그러한 대통령을 보유하고 있다”고 주장했다.

그는 또한 아모데이 앤트로픽 CEO를 “완벽한 작은 천사인 척하고 있다”고 비난했다.

트럼프 대통령은 그러면서 미 행정부가 아모데이 CEO와 같은 AI 업계 인사들이 “나쁜 짓을 하거나 잠재적으로 나쁜 일들을 하는 것을 저지해왔고 앞으로도 그렇게 할 것”이라며 “우리는 이미 이 기업들에 대해 엄청난 형사적·규제적 권한을 갖고 있다”고 강조했다.

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