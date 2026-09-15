문래공원서 1회 ‘영등포구 북페스타’ 개최

서울 영등포구가 17일부터 20일까지 나흘간 문래근린공원에서 책 축제 ‘제1회 영등포구 북페스타: 오늘만 북클럽’을 개최한다. 14일 구에 따르면 이번 축제는 9월 독서의 달을 맞아 구민들이 도심 속에서 여유롭게 책을 읽고 소통하며 휴식할 수 있도록 마련한 독서 문화 행사다.



야외 서가에는 1000여권의 책이 비치된다. 인기 작가 북토크와 버스킹 공연, 도서관과 함께하는 체험·전시 부스 등 ‘책과 도서관’을 주제로 한 다채로운 프로그램을 선보일 예정이다.



북토크는 18일 민음사 조아란 마케터와 김화진 작가의 ‘악마는 열심히 읽는다’로 포문을 연다. 19일에는 조유진 영등포구청장과 정용실 KBS 아나운서가 참여하는 ‘책 읽는 도시, 생각하는 영등포’가 진행된다. 20일에는 인지심리학자 김경일 교수의 ‘미래 사회는 행복한 사람이 강한 사람이다’ 강연이 이어진다.



19일에는 ‘스테이지 영등포’를 통해 구민과 함께하는 북페스타 세리머니와 축하공연도 펼쳐진다. 축제 기간 동안 책을 활용한 굿즈 만들기, 나의 독서 취향을 찾아보는 ‘북큐레이션’, 손글씨로 문장을 따라 적는 ‘사각사각 필사클럽’, 야외 독서에 몰입하는 ‘오늘만 책멍클럽’ 등 구민이 직접 참여할 수 있는 체험형 부스와 프로그램도 열린다.



조유진 구청장은 “앞으로도 구민들의 일상에 책 읽는 즐거움이 함께하도록 ‘책 읽는 도시 영등포’를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

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