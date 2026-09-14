경북도·포항시, K-그래핀 산업 상용화 협의체 공식 출범

경북도·포항시는 14일 나노융합기술원 컨퍼런스홀에서 'K-그래핀 상용화 협의체 출범식'을 열고, 그래핀 기술의 상용화와 산업 생태계 조성에 나섰다고 밝혔다.

K-그래핀 상용화 협의체는 개별 기업이 산업화 과정에서 겪는 한계를 공동으로 해결하고 기업 간 협력을 촉진하기 위해 구성했다.

경북도·포항시는 14일 나노융합기술원 컨퍼런스홀에서 'K-그래핀 상용화 협의체 출범식'을 개최한 가운데 양금희 경북도 경제부지사, 박용선 포항시장, 김철수 포항시의회 의장, 지광철 재정경제부 초혁신경제추진단장, 정규열 포스텍 부총장, 나주영 포항상공회의소 회장 등 중앙 부처·연구 기관·산업계 관계자가 파이팅을 외치며 기념촬영하고 있다. 포항시 제공

협의체는 앞으로 소재 기업과 수요 기업을 연결해 시장 수요에 맞는 응용 제품을 공동 개발하고, 포스텍·나노융합기술원의 전문 인력과 시설·장비를 활용해 공정 실증과 제품화를 지원한다.

현재 협의체에 그래핀스퀘어 등 소재·장비 기업과 배터리·바이오·인공지능(AI) 등 응용 분야 기업 등 총 26개사가 참여하고 있다.

시는 앞으로 그래핀 활용 기업의 협의체 참여를 지속적으로 확대해 소재 기업과 수요 기업 간 협력의 폭을 넓힐 계획이다.

시는 이날 출범식에 ▲산업 생태계 고도화 ▲실증·표준 인프라 구축 ▲수요 주도형 생태계 확장 ▲글로벌 선도 혁신 환경 조성 등 4대 전략을 담은 '그래핀 산업 육성 로드맵'을 수립, 발표했다.

이어 엠씨케이테크·알파그래핀·에이배리스터컴퍼니 등 참여 기업이 그래핀 응용 제품 개발과 사업화 사례를 공유하며 상용화 가능성을 제시했다.

또 26개 참여 기업과 경북도·포항시, 나노융합기술원은 그래핀 상용화와 산업 생태계 조성을 위해 협력하기로 했다.

참여 기관·기업은 그래핀·2차원 나노소재의 기술 개발부터 실증-사업-양산까지 이어지는 상용화 생태계를 조성하고, 대한민국 그래핀 산업의 글로벌 경쟁력 확보에 함께 협력하기로 했다.

시는 이번 협의체 출범을 계기로 기업 현장의 기술 수요와 애로 사항을 파악하고, 포스텍·나노융합기술원·포항테크노파크 등 지역 핵심 기관과 협력해 공동 사업을 발굴할 계획이다.

특히 그래핀의 국가 첨단 전략 기술 지정을 추진해 국가 차원의 육성 기반을 마련하고, 기업 집적과 산업 생태계 확장으로 '포항 그래핀 밸리' 조성 기반을 다져 나갈 계획이다.

박용선 시장은 "그래핀 기술을 제품으로 구현하고, 기업 성장과 일자리 창출로 연결하는 것이 핵심 과제"라며 "K-그래핀 상용화 협의체 출범을 계기로 기업과 연구 기관의 협력을 강화하고 실질적인 사업 성과로 이어질 수 있도록 지원해 포항을 대한민국 그래핀 상용화 중심지로 키워 나가겠다"고 말했다.

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