이상휘 국회의원, 국회 예결특위위원 선임… "지역 간 예산 배분 형평성 살필 것"

국민의힘 이상휘 국회의원(포항 남·울릉)이 지난 11일 국회 예산결산특별위원회 위원으로 선임됐다고 14일 밝혔다. 이 의원은 원내부대표를 맡으면서 내년도 정부 예산안 심사에도 참여하게 됐다.

이 의원은 이재명 정부가 편성한 2027년도 총지출 820조9000억원 규모의 예산안을 면밀히 들여다볼 방침이다.

특히 162조3000억원 규모로 신설되는 ‘미래대응기금’과 부동산·주거 안정 대책 등 주요 현안을 중점적으로 살필 계획이다.

기금의 조성 취지와 사업 간 연계성, 재정 운용의 투명성을 확인하고, 대규모 재정 투입이 미래세대의 부담으로 이어지지 않는지 따져본다는 것이다.

지역 간 예산 배분의 형평성도 심사 과제로 꼽았다.

정부가 지방 우대 및 균형발전을 강조한 만큼 실제 배분에 이런 원칙이 반영됐는지 확인하고, 대구·경북을 둘러싸고 제기되는 ‘TK 홀대론’의 근거를 예산 항목별로 따져볼 방침이다.

이와 함께 포항·울릉의 핵심 현안과 미래 신성장동력 사업에 필요한 국비 확보에도 힘쓸 계획이다.

이상휘(사진) 의원은 “820조원을 웃도는 대규모 예산인 만큼 국민의 세금이 꼭 필요한 곳에 제대로 쓰이는지 철저히 검증하겠다”며 “지역균형발전이 구호에 그치지 않도록 대구·경북, 나아가 지역구인 포항과 울릉에 필요한 예산도 빠짐없이 챙기겠다”고 말했다.

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