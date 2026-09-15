홍지선 “주택공급 속도전… 용산공원 공공주택 검토”

홍지선(사진) 국토교통부 장관 후보자가 장관 취임 이후 최우선 과제로 ‘주택공급을 통한 시장 안정’을 꼽았다. 논란이 된 용산공원 활용 문제에 대해선, 청년 등을 위한 대규모 공공주택 조성 후보지로 적합하다는 인식을 내비쳤다.



홍 후보자는 14일 국회에 제출한 서면답변서를 통해 “장관으로 취임한다면 민간과 공공의 공급 역량을 총동원해 주택공급 속도전을 최우선 과제로 삼아 공급에 총력을 기울이겠다”고 밝혔다. 그는 서울의 주거 문제와 관련해 “교통·교육·생활 인프라 등 주거 여건이 양호한 반면 높은 주택 가격과 임대료로 주거비 부담이 큰 상황”이라고 진단했다. 그러면서 수도권의 주거 안정을 위해 필요한 주택 공급과 함께 지방에 양질의 일자리와 정주기반을 갖춰 사람들이 수도권으로 몰리지 않도록 해야 한다고 강조했다.



홍 후보자는 특히 “청년·신혼부부·무주택 서민의 주거비 부담을 완화하고 주거 만족도를 높이는 것이 중요하다”며 “선호 지역에 양질의 주택을 충분히 공급하고 수요자 맞춤형 주거복지 지원을 강화할 필요가 있다”고 했다. 이어 정부와 서울시의 견해차가 큰 용산공원 활용 방안에 대해 “(용산공원은) 청년 등 미래 세대에게 상당한 규모의 주거 공간을 신속히 제공할 수 있는 잠재력 높은 부지”라며 긍정적으로 평가했다. 그는 “녹지 확보라는 공원의 핵심 기능과 미래세대를 위한 주거 공간이 공존하는 방안을 검토해 볼 필요가 있다고 생각한다”며 “장관으로 취임할 경우 충분한 공론화 과정을 거쳐 국민 공감대를 형성한 뒤 추진하겠다”고 덧붙였다.



그는 고가 주택과 비거주 1주택 보유자의 세 부담을 늘린 정부 세제개편안에 대해 “실거주 중심의 주택시장을 형성하고 부동산 세제를 정상화하겠다는 방향성에 공감한다”고 했다. 서울 전역과 경기 일부 지역에 도입된 토지거래허가제가 정상적 실수요자 거래까지 위축시킬 수 있다는 지적에는 “실거주 의무를 통해 실수요자의 거래는 허용하고 갭투자(전세 낀 주택 구입) 등 투기 수요를 차단하므로 실수요자 거래를 위축시킬 가능성은 작다고 생각한다”며 동의하지 않았다.



자신이 주택 구입 과정에서 장모로부터 빌린 차입금의 원금 상환 유예기간을 연장한 이유는 자녀의 대학원 학비 마련 때문이었다고 설명했다. 홍 후보자는 지난해 5월 구로구 신도림동의 한 아파트를 10억500만원에 배우자와 공동명의로 매수하면서 3억6700만원을 주택담보대출로 받았다. 아울러 배우자가 친정 어머니에게 1억7000만원을 빌린 뒤 원금 상환 유예기간을 1년에서 3년으로 늘린 사실이 알려져 논란이 됐다. 그는 “지난해 아파트 중도금 지급을 위해 배우자가 장모로부터 차용했고, 올해 자녀의 대학원 진학이 결정돼 학비 충당 등으로 원금 상환 거치 기간을 연장하는 변경계약을 체결했다”며 “현재까지 차용금에 법정 이자율 연 4.6%를 적용해 매월 이자를 (장모) 계좌로 송금했다”고 했다.

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