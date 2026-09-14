권민아, 사기·협박 의혹 반박 “본인 노쇼 생각 안 해…무고죄로 고소”

사진=권민아 SNS

그룹 AOA 출신 배우 권민아가 자신을 둘러싼 사기 및 협박 의혹을 부인하며 법적 대응을 예고했다.

권민아는 14일 자신의 SNS를 통해 자신이 사기와 협박을 했다는 내용의 온라인 게시글이 올라왔다는 제보를 받았다며 직접 해명에 나섰다.

이번 논란은 권민아에게 연기 레슨을 받았던 A씨와의 갈등에서 비롯된 것으로 보인다. 권민아의 설명에 따르면 A씨가 먼저 연기 레슨을 받고 싶다며 연락했고, 실제로 연기 지도를 진행한 이후 추가 수업에 대한 논의가 이어졌다.

그러나 이후 레슨 일정을 조율하는 과정에서 양측의 약속이 계속해서 어긋났다는 것이 권민아의 주장이다. 권민아는 A씨의 일정에 맞춰 레슨 시간과 비용을 계산해 안내했으며, 이미 지불한 연습실 대여비까지 감수하면서 수업료를 전액 환불해줬다고 밝혔다.

이후 A씨가 다시 레슨을 원한다는 의사를 밝혀 수업료를 다시 계산해 전달했지만, 일정과 관련한 갈등이 반복됐다고 권민아는 주장했다. 특히 A씨의 노쇼 문제 등을 두고 양측의 입장이 엇갈리면서 추가 레슨을 거절하게 됐다는 설명이다.

권민아는 “약속 시간이 계속 어긋나고, 제가 그분만 보고 살 수는 없지 않냐”며 “원하는 시간표에 맞춰 계산해드리고 레슨 가능한 일정도 맞춰드리려고 했다”고 밝혔다.

또 A씨가 주변 사람들에게 상황을 알아보겠다는 취지의 말을 하거나 가족을 데리고 만나겠다는 취지의 이야기를 해 결국 연락을 차단했다고 주장했다.

온라인에서 자신을 사기와 협박을 한 사람으로 지목한 데 대해서는 강하게 반박했다.

권민아는 “제가 뭘 잘못했다고 사기죄에 협박죄냐”며 “고소하시려면 하셔라. 대신 저는 무고죄로 고소하겠다. 명예훼손도 대응하겠다”고 밝혔다.

이어 “혹시 몰라 카카오톡 대화 내용 전체를 보관하고 있다”며 관련 상황을 입증할 자료를 확보하고 있다는 취지로 덧붙였다.

다만 현재까지 해당 의혹을 제기한 A씨의 구체적인 입장이나 별도의 법적 절차가 확인된 것은 아니다. 이에 양측의 주장이 엇갈리는 만큼 사실관계는 추가 확인이 필요한 상황이다.

한편 권민아는 2012년 그룹 AOA로 데뷔해 활동했다. 2019년 팀을 탈퇴한 뒤 배우로 전향했다. 최근에는 가족과 관련한 금전 문제를 공개적으로 언급하는 등 개인적인 갈등에 대해 자신의 SNS를 통해 입장을 밝혔다.

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