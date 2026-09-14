덕성여대, 2027학년도 수시모집 경쟁률 21.10대 1… 논술전형 약학대학 307.60대 1

덕성여자대학교가 11일 마감한 2027학년도 수시모집 원서접수 결과, 총 799명 모집에 16,858명이 지원해 평균 21.10대 1의 높은 경쟁률을 기록했다고 밝혔다. 이는 지난해 784명 모집에 13,879명이 지원해 17.70대 1의 경쟁률을 기록한 것과 비교해 3.40p 대폭 상승한 수치다.

전형별 경쟁률을 살펴보면 정원 내 모집은 △고교추천전형 9.63대 1 △기회균형전형Ⅰ_사회통합 5.48대 1 △덕성인재전형Ⅰ 8.50대 1 △덕성인재전형Ⅱ 13.33대 1 △기회균형전형Ⅱ_사회통합 12.47대 1 △논술전형 67.64대 1 △미술실기전형 31.75대 1로 나타났다.

덕성여대 전경. 덕성여대 제공

정원 외 모집은 △기회균형전형Ⅰ_특성화고교 9.67대 1 △기회균형전형Ⅰ_농어촌학생 7.16대 1 △기회균형전형Ⅰ_기초생활수급자 등 10.05대 1 △기회균형전형Ⅰ_장애인 등 대상자 13.00대 1의 경쟁률을 보였다.

이 가운데 논술전형 약학대학이 5명 모집에 1,538명이 지원해 307.60대 1의 최고 경쟁률을 기록했다. 이어 논술전형 글로벌융합대학(인문사회)이 65명 모집에 5,515명이 지원해 84.85대 1, 미술실기전형 기초디자인이 26명 모집에 1,496명이 지원해 57.54대 1의 높은 경쟁률을 나타냈다. 이 밖에도 논술전형 과학기술대학 21.28대 1, 덕성인재전형Ⅱ 과학기술대학 18.65대 1 등이 높은 경쟁률을 기록했다.

덕성여대 전경. 덕성여대 제공

특히 첨단학과로 구성된 미래인재대학의 주요 모집단위도 관심을 받았다. 데이터사이언스학과는 25명 모집에 256명이 지원해 10.24대 1의 경쟁률을 기록했으며, 자유전공학부는 180명 모집에 1,636명이 지원해 9.09대 1, 인공지능(AI) 신약학과는 25명 모집에 194명이 지원해 7.76대 1, 가상현실융합학과는 25명 모집에 181명이 지원해 7.24대 1을 나타냈다.

덕성여대는 내달 17∼18일 미술실기고사를 시작으로 11월12일 덕성인재전형Ⅱ 및 기회균형전형Ⅰ_장애인 등 대상자 면접평가 1단계 합격자(면접대상자)를 발표한다. 면접평가는 11월21일~22일, 논술고사는 11월29일 실시한다. 최초합격자는 12월18일 발표할 예정이다. 충원합격자는 12월23일부터 29일까지 발표하며, 자세한 사항은 덕성여대 입학홈페이지에서 확인할 수 있다.

덕성여대 전경. 덕성여대 제공

덕성여대는 신입생이 전공을 정하지 않고 입학해 충분한 전공 탐색을 거친 뒤 자신의 적성과 진로에 맞는 전공을 선택할 수 있는 자유전공제를 운영하고 있다. 첨단학과가 속해 있는 미래인재대학에 자유전공학부를 비롯, 가상현실융합학과, 데이터사이언스학과, AI신약학과 등을 운영하며 미래 산업에 필요한 융합 역량을 갖춘 인재 양성에도 힘쓰고 있다.

덕성여대는 AI를 교육에 적극 활용하기 위해 X+AI교육혁신 체계를 구축하고 교과·비교과 교육 혁신을 추진하고 있다. AI를 활용한 수업 지원은 물론 AI 시대에 필요한 전공 역량과 융합 역량을 함께 키울 수 있도록 교육환경을 확대해 나가고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지