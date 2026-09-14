“나혼싸 공치사” 연일 한동훈 때리는 국힘

국민의힘이 두 달 만에 더불어민주당을 앞선 지지율을 기록했지만 당내에서는 오히려 계파 갈등이 다시 격해지고 있다. 김승원 법무부 장관 후보자 공세를 주도하는 무소속 한동훈 의원을 놓고 당권파가 “존재감을 드러내려는 치기 어린 욕심”이라고 깎아내리자 한 의원은 “당권파가 발목 잡을 만큼 한가하지 않다”고 맞받았다. 지지율 상승이 당내 결속의 계기가 되기보다 ‘누가 상승세를 이끌었느냐’를 둘러싼 주도권 경쟁의 불씨가 되는 가운데, 현역 의원 징계 재심까지 맞물리며 갈등 전선이 넓어지는 모습이다.

한동훈 무소속 의원. 뉴시스

당권파인 조광한 지명직 최고위원은 14일 YTN라디오에서 한 의원의 김 후보자 공세를 두고 “전투에서 다소 승리했다고 그것이 전쟁의 승리로 가지는 않는다”고 평가절하했다. 이어 한 의원의 행보를 “스스로 존재감을 드러내고자 하는 치기 어린 욕심”이라고 규정했다. 민주당이 한 의원의 녹취 입수 경로를 ‘검찰 수사기록 불법 유출’이라고 문제 삼는 데 대해서도 “김승원이라는 부적격자에 대한 본질의 문제가 희석되는 것 아닌가”라고 했다.



박민영 미디어대변인도 사회관계망서비스(SNS)에 “‘나 혼자 싸우고 있다’ 이런 헛소리하는 사람을 잘 걸러야 한다”며 한 의원을 직격했다. 그는 “전쟁이 끝나기도 전에 공치사, 논공행상부터 생각하는 천박한 인식을 가진 자는 승리에 도움되지 않는다”며 “특정인은 민주당을 상대로 선거든 소송이든 제대로 이겨본 적도 없다”고 했다.



한 의원은 “당권파가 발목 잡을 만큼 한가하지 않다”고 선을 그으면서도 당내 협력 가능성은 열어뒀다. 그는 “국민의힘 많은 의원과 소통하고 협력하며 함께 싸우고 있다”며 “장동혁 당권파도 지금이라도 국민을 위한 중요한 싸움에 동참하기를 바란다”고 했다.

장동혁 “김승원 의혹은 범죄종합세트” 국민의힘 장동혁 대표가 14일 서울 여의도 국회에서 주재한 당 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 장 대표는 김승원 법무부 장관 후보자의 의혹을 방어하는 더불어민주당을 향해 “추석 앞둔 국민에게 범죄종합세트라도 선물하겠다는 건가”라고 했다. 왼쪽부터 정점식 원내대표, 장 대표, 신동욱 최고위원. 허정호 선임기자

양측의 신경전은 지지율 상승의 원인을 둘러싼 ‘공로 경쟁’으로도 번졌다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 10∼11일 전국 18세 이상 1003명을 대상으로 실시한 조사에서 국민의힘 지지율은 42.1%로 민주당(36.1%)을 6.0%포인트 앞섰다. 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다.



김민수 최고위원은 “장 대표의 방향성을 믿고 함께해주신 국민과 의원들 덕분”이라고 했고, 박성훈 수석대변인은 지도부가 공정과 상식에 민감한 2030세대의 마음을 집중 공략한 결과라고 자평했다. 반면 친한(친한동훈)계 의원은 “한 의원이 지지율 상승에 핵심적인 역할을 했다”며 “지도부가 오만하게 생각하고 있다”고 비판했다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.



지지율 상승 국면에서도 계파 간 신뢰가 회복되지 않은 상황에서 중앙윤리위원회의 현역 의원 징계 재심은 또 다른 갈등 요인으로 떠올랐다. 윤리위는 이날 서범수·권영진 의원이 각각 ‘돌려차기 실언’과 ‘원내대표 멱살’ 논란으로 받은 당원권 정지 10개월, 1년6개월 징계에 불복해 낸 재심 청구를 논의했지만 결론을 내리지 못했다. 윤리위는 30일 다시 회의를 열어 결론을 낼 예정이다.



당내에서는 재심 청구가 기각되거나 각하될 경우 징계를 둘러싼 반발이 다시 커질 수 있다는 우려가 나온다. 영남 4선 김태호 의원은 “지금 국민이 보수정당에 요구하는 것은 분명하다. 분열을 끝내라는 명령”이라며 “내부 갈등을 키우는 정치로는 국민의 신뢰를 되찾을 수 없다”고 밝혔다. 배현진 의원도 지난 2월 서울시당에서 탈당권고 징계를 받은 유튜버 고성국씨 사례를 거론하며 “고씨 건은 언제 심의할 건가. 과연 언제까지 흐린 눈이 가능할까”라고 지적했다.

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