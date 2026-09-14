민주당, 노선 놓고 ‘내전’ 격화… 지지율도 국힘에 역전 당해

지방선거 이후 범여권에서 이어진 갈등의 밑바닥에는 집권 2년차 여권이 어디에 무게를 둘 것인지를 둘러싼 노선 차이가 자리하고 있다. 이재명 대통령과 더불어민주당 김민석 대표가 ‘민생·실용·확장’과 국민적 공감을 앞세운 개혁을 강조하는 반면, 당내에서는 핵심 지지층을 단단히 묶고 검찰·사법개혁의 강도를 더 높여야 한다는 요구가 이어지고 있다. 당 밖에서는 조국혁신당이 민주당의 외연 확대 방식에 이의를 제기하면서 진보진영 결집과 외연 확장을 함께 이루려던 ‘구조적 다수’ 구상도 곳곳에서 마찰을 빚고 있다.

김민석 “공소청 안착 TF 만들 것” 더불어민주당 김민석 대표가 14일 강원 춘천에 있는 강원도당 사무실에서 주재한 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 김 대표는 “검찰개혁의 역행 조짐을 완전히 막고, 공소청으로의 안착을 지원하기 위해 필요한 TF를 곧 만들도록 하겠다”고 했다. 왼쪽부터 우상호 강원도지사, 김 대표, 한병도 원내대표. 춘천=연합뉴스

◆‘책임·확장’ vs ‘강한 개혁’… 노선차



이 대통령은 지방선거 직후인 지난 6월 “집권 여당은 신념의 언어보다 책임의 언어에 더 집중해야 한다”며 진영이 아닌 국민을 향하는 정치를 주문했다. 김 대표 역시 지난달 “민생·실용·확장 노선이 우리 정부의 노선이고 이번에 선택된 당의 노선”이라고 못 박았다. 집권당이 핵심 지지층을 넘어 중도층까지 지지 기반을 넓혀야 안정적으로 국정을 이끌 수 있다는 판단이다.



정청래 의원은 다른 역할론을 제시해왔다. 정 의원은 “이재명정부가 성공하려면 핵심 코어 지지층이 잘 뭉쳐 있어야 한다”고 한 데 이어 “당은 왼쪽을, 정부는 오른쪽을 맡아 역할을 분담하는 게 이상적”이라고 주장했다. 8·17 전당대회에서 맞붙은 김 대표와 정 의원의 경쟁에는 당권뿐 아니라 집권당의 역할과 지지 기반 확대 방식을 둘러싼 차이도 깔려 있었던 셈이다.



이보다 앞서 유시민 작가도 이 대통령의 외연 확장·통합 노선을 ‘필패의 길’이라고 비판했다. 중도·보수로의 외연 확장이 오히려 핵심 지지층을 흔들 수 있다는 취지였다. 당시 친명(친이재명)계에서 강한 반발이 터져 나온 것도 지금의 노선 충돌이 최근 공소청 논란에서 갑자기 시작된 것이 아님을 보여준다.

이 같은 온도차는 검찰개혁 후속 작업에서 더 뚜렷해졌다. 이 대통령은 지난 12일 과격한 선명성 경쟁이 “저항과 역결집을 초래해 결과적으로 개혁을 방해”할 수 있다며 국민적 공감과 절차를 거친 ‘실효적 개혁’을 강조했다. 반면 정 의원은 공소청 직제안을 두고 “대통령이 검찰에 뒤통수를 맞은 것 아닌가”라고 했고, 최민희·한민수 최고위원도 중수청장 인선과 공소청 직제 등을 들어 개혁 후퇴 가능성을 공개적으로 제기했다.



추미애 경기도지사가 “내란 세력을 징벌해야 하는데 왜 이들 세력에 업혀서 전전긍긍하는 것인가”라고 이 대통령을 직접 겨냥하자 김 대표가 설명을 요구했고, 송영길 의원도 “경기도지사 업무에나 충실했으면 한다”고 반발했다.

조국혁신당 조국 혁신정책연구원장. 뉴스1

◆밖에선 조국 직격… ‘구조적 다수’도 난관



당 밖의 연대도 순탄치 않다. 김 대표는 대통합추진단을 띄우고 조국혁신당과의 합당 가능성까지 열어두는 한편 기본소득당·사회민주당·진보당과도 연대를 넓혀 ‘구조적 다수’를 만들겠다는 구상을 내놨다. 하지만 조국 혁신정책연구원장은 민주당이 기존 진보 지지층을 밀어내고 ‘뉴이재명’을 중심으로 외연 확대에 나서고 있다며 연일 비판하고 있다. 김 대표의 ‘노무현 탄핵 전조’ 발언에도 “‘이재명 탄핵’이라는 관념을 유포한다”며 “이 대통령에게 전혀 도움되지 않는다”고 맞받았다.

윤건영 더불어민주당 의원. 뉴시스

민주당 윤건영 의원은 이날 또 다른 각도에서 경고음을 냈다. 그는 대통령 기자회견을 앞두고 “국민을 이기려 해서는 안 된다”며 최근 여론 악화의 본질을 “신뢰 기반이 무너진 것”이라고 진단했다. 공소 취소와 연임 개헌 등 신뢰를 훼손하는 사안은 “‘너무했다’는 말이 나올 정도로 깔끔하게 정리”해야 한다고도 했다. 개혁의 속도뿐 아니라 국정운영 전반의 신뢰 회복을 요구하는 목소리까지 더해진 것이다.



지지율 하락은 이런 노선 논쟁의 부담을 키우고 있다. 핵심 지지층의 이탈을 막으면서 중도층까지 끌어와야 하는 민주당으로서는 ‘결집’과 ‘확장’ 어느 한쪽도 쉽게 포기하기 어려운 상황이다. 리얼미터가 지난 10∼11일 전국 18세 이상 유권자 1003명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서 민주당은 36.1%로 국민의힘(42.1%)에 뒤졌다. 조사는 무선 자동응답 방식으로 진행됐으며 응답률은 3.6%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

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