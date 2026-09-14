韓기업 절반 이상 AI 업무에 도입… 81% “생산성 업”

국내 기업 절반 이상이 인공지능(AI)을 도입하는 등 AI 도입 속도가 빨라지고 있다는 조사 결과가 나왔다. AI를 활용하는 기업은 생산성 향상 효과를 체감하고 있으나 전사적 확산을 위한 전략과 인재, 거버넌스 기반은 아직 부족한 것으로 나타났다.

14일 아마존웹서비스(AWS)가 글로벌 리서치 기관 스트랜드 파트너스에 의뢰해 진행한 ‘2026년 한국의 AI 잠재력 발현’ 보고서를 보면 현재 국내 기업의 AI 도입률은 58%였다. 전년(48%)보다 10%포인트 올랐다. 최근 1년간 AI를 새로 도입한 기업이 약 62만4000곳으로 1분당 한 곳 이상이 AI를 도입한 것으로 집계됐다. 이번 조사는 국내 기업 리더와 일반 국민 각 1000명을 대상으로 진행됐다.

AI 도입은 실제 성과로도 이어지고 있다. AI 도입 기업의 81%는 생산성이 향상됐다고 답했고, 주당 평균 14시간을 절약하고 있는 것으로 조사됐다. 매출이 늘었다는 기업은 58%였다.

도입 기업의 84%는 향후 12개월 안에 AI 사용을 더 늘릴 계획이라고 답했다.

AI 도입 속도는 빨라졌지만 AI를 조직 전반에 확산하는 데 필요한 체계와 투자 성과를 평가할 기준이 미비한 점은 한계로 지적됐다. 공식적인 AI 전략을 갖춘 기업은 27%에 그쳤고, 47%는 AI 투자수익률(ROI)을 측정할 신뢰할 만한 방법이 없다고 답했다. 성공적인 AI 도입 여부를 판단할 기준을 갖춘 기업도 24%에 불과했다.

피지컬 AI 등 차세대 AI에 대한 관심도 커지고 있다. 피지컬 AI를 전면 도입한 기업은 기업의 6%에 그쳤지만 22%는 시범 적용 중이고, 39%는 도입을 계획하고 있다. 기업들은 자율 로봇(54%), 예지 정비(41%), 인간·기계 협업(39%), 창고·물류 자동화(38%) 등에 관심이 컸다. 차세대 AI를 준비하는 데 주요 걸림돌로는 AI·디지털 역량 부족과 기술·데이터 장벽, 인력 확보 어려움이 꼽혔다.

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