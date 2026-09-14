‘수시 먹통’ 1200명 구제… 경쟁률 보고 ‘눈치지원’ 땐 취소 검토

2027학년도 대입 수시모집 원서접수 시스템 장애로 피해를 본 수험생들에 대한 구제 절차가 장애 발생 사흘 만인 14일 시작됐다. 교육부와 원서접수 대행사 유웨이어플라이는 장애 복구 후 연장된 접수 시간 동안 대학별 경쟁률을 확인한 후 원서를 신규 접수한 불공정 사례에 대해서는 접수취소 등 조치를 검토하고 있다.



교육부 등에 따르면 이번 구제 대상은 유웨이어플라이가 접수를 대행하는 경북대·경희대·국민대·중앙대·제주대·서울과학기술대 등 56개 대학 지원자다. 시스템 장애로 원서접수를 하지 못했거나, 다른 대행사인 진학사어플라이를 통해 차선책으로 다른 대학에 지원한 수험생들도 구제하기로 했다. 교육부가 추산한 최대 피해 수험생 수는 약 1200명이다.

대구의 한 수험생이 14일 수시모집 원서접수 대행사 '유웨이어플라이' 홈페이지에 접속해 2027학년도 수시모집 서버 오류 구제신청을 하고 있다. 뉴스1

구제 여부를 가르는 핵심 기준은 장애 발생 당시인 11일 오후 5시50분 수험생의 전산상 기록이다.



당시 유웨이 시스템에 접속해 원서 작성이나 전형료 결제를 시도한 기록이 남아 있어야 한다. 단순히 시스템 접속 상태였거나, 5시51분 이후 처음 접속을 시도했으나 실패한 경우 구제 대상에서 제외된다. 유웨이에서 A대학에 지원하려다 오류가 나 진학사에서 B대학에 급히 지원한 경우, 유웨이에서 A대학 접수를 시도한 기록만 증명되면 A대학에 다시 지원할 수 있다. 이 경우 전산기록을 통해 확인되는 전형과 모집단위를 그대로 유지해야 한다.



피해 수험생이 유웨이를 통해 직접 구제 신청서를 제출하면 접속 기록과 이용 과정을 조회해 최대 3시간 이내에 구제 여부가 결정된다. 신청 기간은 16일 오후 6시까지이며, 구제 대상으로 인정된 수험생은 같은 날 오후 10시까지 원서접수와 전형료 결제까지 마쳐야 한다.

연장된 접수 시간에 대학별 경쟁률을 확인하고 원서를 낸 경우에는 불공정 여부를 따져본다.



예컨대 전산상 아무런 이력이 없는 수험생이 경쟁률 발표 직후 새롭게 특정 대학·학과에 지원한 정황이 확인될 경우, 교육부는 접수 취소 등 추가 조치를 검토하고 있다. 교육부 관계자는 “해당 수험생들은 어느 정도 특정된 상태”라며 “분석 결과에 따라 사후 조치를 검토할 것”이라고 밝혔다.



교육부의 수습책에도 불구하고 불공정 논란은 쉽게 가라앉지 않고 있다.



일부 대학이 마감 연장 사실을 제대로 인지하지 못한 채 기존 마감 시간에 맞춰 최종 경쟁률을 공개하면서 수험생 간 정보 격차가 발생했기 때문이다. 구제방안으로 내놓은 추가 접수 기회가 장애 발생 전 원서접수를 마친 수험생들과의 또 다른 형평성 문제를 초래한다는 지적도 뒤따른다.

유웨이 로고. 경기도 성남시 유웨이 본사의 모습. 연합뉴스

대입 원서접수를 소수 민간 대행사에 맡기는 시스템을 손봐야 한다는 목소리도 높다.



한국교총은 이날 성명을 내고 “교육부와 대교협은 위탁업체 선정·운영 기준과 시스템 안정성 검증, 관리·감독 권한과 책임을 전반적으로 재점검해야 한다”며 “현행 민간업체 중심 원서접수 체계가 안정성과 공공성을 충분히 담보하는지도 살펴봐야 한다”고 했다.



교육부 관계자는 “유웨이어플라이는 대학과 계약한 민간 업체이기 때문에 교육부에 직접적인 관리·감독 권한이 없다”면서도 “이번 사안은 대입 원서접수 과정에서 발생한 문제인 만큼 책임감을 갖고 대응하겠다. 향후 조사 결과에 따라 필요하다면 법적 책임도 묻겠다”고 했다.

14일 서울 금천구 한국대학교육협의회. 뉴스1

교육부는 대교협과 함께 사태 수습과 향후 대응 방안 마련을 위한 종합대책반을 꾸렸다.



최교진 교육부 장관은 이날 대정부 질문에서 “고등교육평생실장을 반장으로 하는 대책반을 만들어 단 한 명의 불이익도 없도록 면밀히 대응하도록 하겠다”며 “책임질 일이 있다면 당연히 장관이 책임질 것”이라고 말했다.



앞서 유웨이어플라이 원서접수 시스템은 수시 원서접수 마감 10분여를 남겨둔 11일 오후 5시50분 접속 장애를 일으켰다. 이후 6시20분 재개됐고, 대교협은 매뉴얼에 따라 장애 시간의 1.2배를 연장해 마감을 오후 7시로 늦췄다. 그러나 일부 대학은 애초 마감 시각인 6시 직후 경쟁률을 발표하면서 형평성 논란이 불거졌다.

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